家屬捨不得放手！85歲爺「插管＋氣切」延命半年仍離世…重症醫：非單純「救不救」，決策前先問3件事
在傳統觀念中，常有人認為「一旦做氣切就完了」、「氣切要一輩子躺病床」、「氣切＝無效治療」…但事實真是如此嗎？
事實上，氣切只是「額外打開一個呼吸通道」，並不會改變患者原本的病情，也不是讓人長期臥床的原因。
真正決定患者能否康復的，是原本的疾病嚴重度與復原能力，而不是氣切本身。
那麼面對家人需要「氣切」，我們該如何抉擇？
62歲的李大哥在疫情期間因COVID-19引發重症，合併細菌、黴菌感染與肺栓塞，一度命危。他插管進入加護病房3週後，肺部遲遲未復原；喉嚨因插管疼痛、異物感強烈，活動受限，也必須使用強效鎮靜與止痛藥物，甚至因擔心管路滑脫而被迫約束四肢。
在重症團隊評估下，他接受氣切手術。術後疼痛明顯減輕、活動度提升，復健得以展開。幾個月後，他的肺功能逐漸恢復，肌力也跟著提升。半年後，已能自行走進門診，最終如願拔除氣切管，恢復自然呼吸。
但85歲的陳爺爺，卻沒那麼順利。患有失智症、心臟功能不佳與吞嚥困難的他，因肺炎引發呼吸衰竭插管。雖然一度成功拔管，卻從此臥床。醫療團隊提醒，若再次感染，可先以藥物為主，不建議再插管；但家屬捨不得放手，仍在二度肺炎時決定插管，並於1個月後接受氣切。
此後陳爺爺反覆在加護病房、呼吸照護中心與普通病房間往返，身體愈來愈虛弱，半年後在加護病房離世。
插管、氣切雖延長了半年生命，但也讓人疑惑：這是否也增加了陳爺爺臥床受苦的時間呢？
長期插管風險高，氣切可減痛降負擔
成大醫院重症加護科王聖媛醫師指出，氣切不是「一定好」或「一定不好」的治療，而是必須根據病情、年齡、復健潛能與患者意願來做抉擇。
王聖媛表示，當病人發生急性呼吸衰竭時，插管與呼吸器是救命手段。但長期插管會帶來喉嚨疼痛、吞嚥困難、異物感強烈，經常需要強效的止痛與鎮靜藥物，也提高感染與聲帶損傷風險。
因此，若病人呼吸衰竭插管時間較長，須考慮改為「氣切」——在病人頸部的「氣」管「切」開一個小孔，將管路從此處放進氣管。
跟插管相比，氣切的功能相似，還能大幅減少喉頭疼痛、降低鎮定劑使用、降低譫妄。也因氣切管路較短、固定容易，能降低呼吸阻力、讓病人起身復健、提高活動量，有利於病人脫離呼吸器。
具復原潛能者，氣切助走出加護病房
而對於原本活動力佳、共病少、年齡較輕，且具復原潛能的病人，若已經使用呼吸器超過兩週、仍需要更多時間康復，氣切則經常是「幫助走出加護病房」的重要一步。
如微創的經皮擴張氣切術（Percutaneous Dilatational Tracheostomy, PDT），手術時間較短、傷口較小、出血與感染風險低，復原速度快，若評估合適，能大幅降低病人的身體負擔。
延伸閱讀：
「氣切」就完了，要一輩子臥床？一表看懂「氣切vs.插管」差異，為親愛家人做最好決定
衰弱末期患者，氣切難逆轉病程
王聖媛強調，對於臥床、多重共病、衰弱老者或病程已進入末期的患者，即使進行插管或氣切，也無法改變生命將走到尾聲的現實。
由於病患體力難以恢復、疾病不可逆，氣切後仍高機率需長期依賴呼吸器，甚至進入「侵入性治療→感染→住院→再感染」的循環，無法真正恢復自主呼吸，生活品質也會大幅下降。
抉擇關鍵在生活品質與患者意願
王聖媛語重心長地說，插管與氣切都不是例行治療，也不能以「救」或「不救」來簡化。
真正重要的是：
■這項治療能否改善病人的生活品質？
■能否符合病人意願與生命哲學？
■能否讓他少痛苦、保有尊嚴？
重症醫療團隊會透過完整評估、專業判斷與充分溝通，陪伴每個家庭做出最適合的選擇。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
71歲丈夫賠光300萬退休金，60歲的她才明白，婚姻最怕的不是沒錢，而是對「家庭財務」一無所知
走出30年假面婚，60歲女木工師重啟人生！跑步、練瑜珈、用臉書寫日記：「不為誰而活」比什麼都快樂
「特優里長」盜賣獨居嬤2千萬房產！「新屋主上門催租」才知被轉售…3大防詐步驟＋信託一次看懂
其他人也在看
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 14
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 10
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
常腹瀉是壞菌多？醫曝3大原因 糞便「這顏色型態」恐腸癌
許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，會懷疑是否腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
藍莓抗發炎、護腸道！醫師教你正確清洗保留營養又去農藥
藍莓小小一顆，卻含有豐富花青素、膳食纖維與維生素，是抗氧化、抗發炎、護腸道的超級水果。不過市售藍莓可能有少量農藥或化學殘留，營養功能醫學醫師劉博仁教你用正確方法清洗，不但能去掉化學殘留又保留果實口感。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
咖啡可降17%死亡率！「每天黃金杯數」曝：超過就減少好處
現代人常喝咖啡提神，但咖啡還能守護健康。醫師江守山表示，民眾應喝不加糖的黑咖啡，因為新研究發現，相較於不喝咖啡的人，常喝黑咖啡的人死於慢性疾病的風險最多可降低17%，最佳的杯數為每天2~3杯。當喝到第4杯，咖啡對心血管的益處就開始下降。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 1
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死
愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 2 天前 ・ 2
瘦瘦針300人測試結果出爐 停藥一年後仍有50%以上減重效果
針對民眾關心的猛健樂停藥後復胖問題，新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸表示，停藥後藥效消失其實是優點而非缺點，代表藥物會隨時間代謝，不會永遠留在身體裡，若有副作用也能隨停藥緩解。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
17年內罹2癌！醫曝「3惡習」最致命：罹癌率飆195倍
癌症是台灣的頭號死因。台大醫院牙科部主治醫師李正喆分享，一名患者17年前因為口腔癌開刀治療，一直都有定期追蹤，沒想到，最近卻又發現得了食道癌。對此，李正喆表示，同時有菸、酒、檳榔習慣的人，得到口腔癌的機率是完全沒有這些習慣的人的123倍；得到食道癌的機率則高出195倍。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發起對話
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小
醫起看／79老婦「全身搔癢」罹胰臟癌 存活率僅3% 癌細胞竟縮小EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
只吃雞胸、花椰菜…25歲網紅「腹痛送醫」險沒命！檢查驚見「胰臟大面積壞死」
狂吃雞胸肉減肥卻命危！中國陝西省一名女網紅為了快速減肥，長期只吃水煮雞胸、花椰菜，直到有一天腹痛難耐送醫，才發現罹患急性重症胰臟炎，胰臟已大面積壞死、一度命危。醫師提醒，極低脂飲食恐導致胰液淤積、增加膽結石與胰臟炎風險，提醒民眾減肥仍應維持基本熱量與油脂攝取，避免毀身式斷食。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
沒吃甜食卻罹糖尿病！醫揪元兇竟是「隱形高糖食物」 還與三大疾病相關
健康飲食需注意「隱形糖」，不只甜味食物會影響血糖。圖來源／早安健康商傳媒｜記者謝芮涵／台北報導一名患者因體檢血糖異常就醫，他向醫師表示幾乎不吃蛋糕、甜點、含糖飲料，自認飲食「非常乾淨」。然而進一步檢查後，仍被診斷為第二型糖尿病。醫師深入詢問其飲食習慣後發現，真正的問題並非甜點，而是他長期攝取的「隱形高糖食物」──含大量精製澱粉的主食與零食。醫師指出，許多人誤以為「不吃甜」就能遠離糖尿病，但米飯、白麵包、麵食、餅乾、洋芋片等精製澱粉進入體內後會快速分解成葡萄糖，升糖速度甚至遠高於部分甜食。若每天大量攝取，長期仍會造成血糖波動、胰島素阻抗，最終導致糖尿病。以該名患者為例，他三餐以白飯、麵條、吐司為主，且喜歡以餅乾、蘇打餅、麵包當作點心，這些食物雖不甜，卻屬於高 GI（升糖指數）食品，對血糖影響極大。醫師強調，精製澱粉在現代飲食中普遍存在，是許多民眾疏忽的糖尿病風險來源。醫師提醒：糖尿病風險與整體飲食結構密切相關。圖／AI示意圖除了血糖外，醫界也提醒，過量精製澱粉與代謝問題密切相關。有研究指出，高 GI 飲食可能增加心肌梗塞機率，也可能與部分癌症（如大腸癌）的風險上升有關。此外，血糖長期波動商傳媒 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
危險！手搖飲當水喝「她手腳不受控跳舞」 報告數值超嚇人
手搖飲雖然方便，可以滿足口腹之慾，但是千萬不可以替代水來喝。就有一名20歲女子，體重急速下降，手腳出現不自主手舞足蹈的症狀，檢查後才發現罹患一種罕見的糖尿病併發症「非酮症偏身舞蹈病」。醫師詢問後，發現女子每天只吃一餐，而且幾乎不會喝水，只喝手搖含糖飲料，因此造成血糖先低後高的劇烈波動，釀成恐怖疾病。太報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
早餐吃清淡最健康？醫揭「4大隱患」：恐釀膽結石、血糖飆
一日之計在於晨！醫師黃士維在臉書粉專發布貼文，指出早餐清淡飲食觀念滿天飛，但若是過度執行可能會造成嚴重後果。黃士維接著透露早餐清淡飲食的4大錯誤觀念，這樣才能建立正確的早餐營養知識。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
越喝肚子就越大！「受害」醫師：能量飲，我是終身不再碰
最近「能量飲」的討論很夯，當然別說小孩，成人也最好不要喝。姜冠宇醫師表示，他要講的是「隱藏型肥胖」，學術上稱為「正常體重肥胖（NWO）」。意思是說BMI是正常的，但是看肚子腹圍早就超標的，也就是你越喝，肚子就越大！講三遍！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台灣外食文化成幫凶 名醫揭「傷腎3殺手」：腎臟每天老1歲
台灣腎臟醫學會日前公布數據，國內慢性腎臟病患者逾90萬人，洗腎人數破9萬，相關醫療費用每年約500萬元，而重口味飲食習慣及手搖飲文化都是加重腎臟負擔的原因之一。營養功能醫學專家劉博仁指出，真正腎臟殺手其實是大家熟悉的「三高」，長期下來會導致腎衰竭，然而慢性腎臟病不像感冒會有症狀或痛感，只會默不吭聲，但每天都在老1歲。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 2
瘦瘦針「新藥」減重能力超狂？藥師：效果媲美手術非常期待
瘦瘦針「新藥」減重能力超狂？藥師：效果媲美手術造咖 ・ 14 小時前 ・ 發起對話