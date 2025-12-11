家屬捨不得放手！85歲爺「插管＋氣切」延命半年仍離世…重症醫：非單純「救不救」，決策前先問3件事





在傳統觀念中，常有人認為「一旦做氣切就完了」、「氣切要一輩子躺病床」、「氣切＝無效治療」…但事實真是如此嗎？

事實上，氣切只是「額外打開一個呼吸通道」，並不會改變患者原本的病情，也不是讓人長期臥床的原因。

真正決定患者能否康復的，是原本的疾病嚴重度與復原能力，而不是氣切本身。

那麼面對家人需要「氣切」，我們該如何抉擇？

62歲的李大哥在疫情期間因COVID-19引發重症，合併細菌、黴菌感染與肺栓塞，一度命危。他插管進入加護病房3週後，肺部遲遲未復原；喉嚨因插管疼痛、異物感強烈，活動受限，也必須使用強效鎮靜與止痛藥物，甚至因擔心管路滑脫而被迫約束四肢。

在重症團隊評估下，他接受氣切手術。術後疼痛明顯減輕、活動度提升，復健得以展開。幾個月後，他的肺功能逐漸恢復，肌力也跟著提升。半年後，已能自行走進門診，最終如願拔除氣切管，恢復自然呼吸。

但85歲的陳爺爺，卻沒那麼順利。患有失智症、心臟功能不佳與吞嚥困難的他，因肺炎引發呼吸衰竭插管。雖然一度成功拔管，卻從此臥床。醫療團隊提醒，若再次感染，可先以藥物為主，不建議再插管；但家屬捨不得放手，仍在二度肺炎時決定插管，並於1個月後接受氣切。

此後陳爺爺反覆在加護病房、呼吸照護中心與普通病房間往返，身體愈來愈虛弱，半年後在加護病房離世。

插管、氣切雖延長了半年生命，但也讓人疑惑：這是否也增加了陳爺爺臥床受苦的時間呢？

長期插管風險高，氣切可減痛降負擔

成大醫院重症加護科王聖媛醫師指出，氣切不是「一定好」或「一定不好」的治療，而是必須根據病情、年齡、復健潛能與患者意願來做抉擇。

王聖媛表示，當病人發生急性呼吸衰竭時，插管與呼吸器是救命手段。但長期插管會帶來喉嚨疼痛、吞嚥困難、異物感強烈，經常需要強效的止痛與鎮靜藥物，也提高感染與聲帶損傷風險。

因此，若病人呼吸衰竭插管時間較長，須考慮改為「氣切」——在病人頸部的「氣」管「切」開一個小孔，將管路從此處放進氣管。

跟插管相比，氣切的功能相似，還能大幅減少喉頭疼痛、降低鎮定劑使用、降低譫妄。也因氣切管路較短、固定容易，能降低呼吸阻力、讓病人起身復健、提高活動量，有利於病人脫離呼吸器。

具復原潛能者，氣切助走出加護病房

而對於原本活動力佳、共病少、年齡較輕，且具復原潛能的病人，若已經使用呼吸器超過兩週、仍需要更多時間康復，氣切則經常是「幫助走出加護病房」的重要一步。

如微創的經皮擴張氣切術（Percutaneous Dilatational Tracheostomy, PDT），手術時間較短、傷口較小、出血與感染風險低，復原速度快，若評估合適，能大幅降低病人的身體負擔。

衰弱末期患者，氣切難逆轉病程

王聖媛強調，對於臥床、多重共病、衰弱老者或病程已進入末期的患者，即使進行插管或氣切，也無法改變生命將走到尾聲的現實。

由於病患體力難以恢復、疾病不可逆，氣切後仍高機率需長期依賴呼吸器，甚至進入「侵入性治療→感染→住院→再感染」的循環，無法真正恢復自主呼吸，生活品質也會大幅下降。

抉擇關鍵在生活品質與患者意願

王聖媛語重心長地說，插管與氣切都不是例行治療，也不能以「救」或「不救」來簡化。

真正重要的是：

■這項治療能否改善病人的生活品質？ ■能否符合病人意願與生命哲學？ ■能否讓他少痛苦、保有尊嚴？

重症醫療團隊會透過完整評估、專業判斷與充分溝通，陪伴每個家庭做出最適合的選擇。

