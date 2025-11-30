基隆社區一樓「嗡嗡聲」擾安寧！男崩潰想破門 怨警、環保局消都不管
假日期間，基隆安樂區一處大型社區出現警消和社區管委會人員聚集的情況，他們圍住一樓住戶，打開窗戶探查。原因是有居民連續數天被一樓傳出的「嗡嗡嗡」聲音所困擾，嚴重影響睡眠品質。這起噪音糾紛引發了居民、警方和環保單位之間的溝通問題，凸顯了近鄰噪音處理的複雜性，以及各單位權責劃分不明確導致的民怨。
在基隆安樂區的這個社區，一位居民因為持續聽到一樓傳來的「嗡嗡嗡」聲音而感到煩惱。這位男性居民表示，這個風鳴聲一直持續作響，讓他無法好好休息。情況嚴重到他甚至考慮破門而入來解決問題，但這顯然不是合法的解決方式，因為沒有火災等緊急情況，警消無權隨意進入他人住宅。
面對這個困境，該居民向警方求助，希望警察能幫忙聯繫一樓住戶。他表示：「我請警察處理就是說，警察你幫我聯絡他，因為沒有人聯絡得到啊。」然而，當他向環保局反映時，環保局表示這不在其權限範圍內。這讓居民感到各單位在互踢皮球，沒有人願意真正處理問題。
實際上，關於噪音管制，晚上10點之後的噪音由環保局負責管理，而10點之前的近鄰噪音則可由警方依法開罰。住戶也可以通知社區管委會要求改善。之前就有住戶成功通過自行蒐證的方式獲得開罰結果。然而，這位男性居民提到：「他說分貝數要找環保局，分貝數要達標，不然不會開罰。」
由於一樓住戶不在家，警方嘗試翻找信箱中的信件，希望能找到聯繫住戶的方式，幫助解決這個噪音問題。附近一位住在三樓的居民表示，他雖然住在三樓，由於睡得很晚，倒是沒有聽到噪音。一樓有聲音，二樓聽得到，三樓沒聽到，這說明了每個人對聲音的忍受程度不同，但被噪音困擾的住戶最單純的願望，就是能夠安靜地睡個好覺。
