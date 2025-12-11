外資投信沒倒貨 股價反覆被重砸？ 專家揪兇手：不是看壞





最近市場一直被一個現象困擾「景氣好、企業獲利強、AI訂單一路往2026走」，但台股某些權值股卻反覆被重砸。專家指出，外資沒賣得那麼凶，投信也沒有同步，「最後只剩下一個可能的答案，壽險。」

前台積電主管、具18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞今（11）日於《萬鈞法人視野》粉專上指出，近日台股在景氣面、企業獲利及AI訂單皆維持強勁的情況下，部分權值股卻持續遭遇沉重賣壓，引發市場關注。然而外資並未大幅調節，投信也未同步減碼，真正的壓力來源指向壽險業。

沈萬鈞表示，壽險這波賣壓與基本面無關，而是受到制度調整所迫。壽險業須在2025年底前，將帳上累積10至20年的巨額未實現利得，轉為當年度獲利，否則未來在新制度下將無法挹注EPS。他強調，「不是壽險想賣，而是制度不讓他們不賣」。

沈萬鈞表示，自明年起，壽險財報將全面接軌IFRS 17與TW-ICS，股票資產分類大幅調整。其中FVOCI（其他權益衡量金融資產）項目的會計規則最受矚目：只要歸類於FVOCI，未來即使處分股票大賺，也無法認列至損益，只能進入資本公積，等同對EPS「零貢獻」。他寫道「白話文是你買台積電抱10年賺一倍，明年賣掉EPS1塊錢都不會增加。在這個背景下，你手上越績優，賺越多的個股，這年底反而越會被賣。」

此外，TW-ICS新制將提高科技股與高權值股的風險係數，若壽險不調整部位，資本適足率在開帳日恐不如預期。減碼股票成為維持財務體質的重要手段。「減碼股票，是為了讓明年1月1日站上起跑線時，財務體質不要太難堪。」

沈萬鈞分析，目前市場看到的賣壓，性質是「制度調整」，而非「方向性空頭」。此類賣壓具備兩大特徵：第一，不具方向性；第二，有結束點。他強調，「壽險不是看壞台積電、不是看壞台達電、不是看壞AI」，現階段只是將過去累積的未實現利得搬入今年的損益表，「等這波動作完成，籌碼反而比今年更為乾淨」。

他表示真正的結構變化將在2026年浮現。屆時FVOCI新規全面落地，壽險賣股票的獲利不再進入EPS，「財報不再因此變漂亮，他們自然失去『為了認利而賣股票』的動機」，動機改變，將更傾向持有耐久度高、波動低、現金流穩定且具長線成長性的公司，他說：「他們也可能把資金委託投信帶操，這樣會買的標的也會比較攻擊），這些公司在新制度下的風險係數較低，也更能為壽險提供長期穩定收益。」

沈萬鈞研判，明年起績優企業有機會迎來新的結構性行情，驅動力來自壽險業資金「由賣轉買」的資金重配置。台灣最大一批長期資金在制度重整後，將從追求財報損益表亮眼度，轉向追求資產負債表的穩健與耐久度，形成對具競爭力企業的位階重估。「這個轉向，對真正具備競爭力的企業，會是一種位階重估。目前壽險是賣方，但明年他們會變成耐久資金的買方。」

