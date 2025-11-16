大氣系喊發「300份雞排」校內聚逾百人 台灣大學喊卡：不支持

近日網路社群出現自稱台灣大學大氣系學生的匿名貼文，以「賭颱風假」為由承諾在校園內發送雞排與珍珠奶茶，引起社會關注，造成校園人潮聚集。台灣大學今（16）日發聲明表示，發文者身分是否為台大生無法確認，「台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動」，並呼籲社會各界應理性辨識網路訊息，避免因匿名發言或假訊息造成不必要的誤解、風險與社會成本。

台灣大學聲明全文：

近日網路社群出現自稱臺灣大學師生的匿名貼文，以「賭颱風假」為由承諾於校園內發送雞排與珍珠奶茶，導致社會關注，校園內並出現人潮聚集。為釐清事實及維護校園秩序，台大說明如下。



一、關於發言者身份與代表性

相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。台大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。



二、關於校園活動與人潮聚集

校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。



台大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本；另有吸引大型人潮活動擬於台大校園舉辦，請依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。