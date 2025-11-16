大氣系喊發「300份雞排」校內聚逾百人 台灣大學喊卡：不支持
近日網路社群出現自稱台灣大學大氣系學生的匿名貼文，以「賭颱風假」為由承諾在校園內發送雞排與珍珠奶茶，引起社會關注，造成校園人潮聚集。台灣大學今（16）日發聲明表示，發文者身分是否為台大生無法確認，「台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動」，並呼籲社會各界應理性辨識網路訊息，避免因匿名發言或假訊息造成不必要的誤解、風險與社會成本。
台灣大學聲明全文：
近日網路社群出現自稱臺灣大學師生的匿名貼文，以「賭颱風假」為由承諾於校園內發送雞排與珍珠奶茶，導致社會關注，校園內並出現人潮聚集。為釐清事實及維護校園秩序，台大說明如下。
一、關於發言者身份與代表性
相關貼文是透過匿名平台發布，台大無從確認發文者身分，遑論是否為台大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。台大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於台大師生或特定學系，以免誤導社會。
二、關於校園活動與人潮聚集
校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合台大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。台大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。
台大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本；另有吸引大型人潮活動擬於台大校園舉辦，請依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。
責任編輯／網路中心
更多台視新聞網報導
放鳥沒發雞排！疑當事人道歉認「非台大大氣系學生」 網質疑真實性
人呢？「賭輸發雞排」PO文者未現身 民眾遭放鳥超失望
台大生賭「颱風假」翻車發雞排 男恐嚇「掃射你們這群乞丐」遭逮
其他人也在看
洗碗海綿比馬桶還髒？專家：完全是細菌天堂
生活中心／杜子心報導許多人在日常生活中習慣使用海綿來洗碗，不過外媒《Southern Living》提醒，若想更衛生、避免把細菌越洗越多，其實用刷子會比海綿更好，因為刷子可以更快風乾、累積細菌機率較低，還能避免雙手整個泡在油膩碗盤裡，而不少洗碗刷也能直接丟進洗碗機做深層清潔，比起海綿是更乾淨又輕鬆的好選擇。環保清潔專家萊斯莉．賴克特（Leslie Reichert）甚至指出，海綿從來不會真正變乾，孔洞裡的食物殘渣更是細菌的天堂。民視健康長照網 ・ 1 天前
奇美3院區國際研討會登場 「醫療、文化、社區」3串聯打造健康台灣
奇美醫療體系（永康、柳營、佳里三院區）年度盛事《雙管奇下．深耕臺南》國際研討會，今（16）日在奇美博物館舉行，由奇美醫院品質管理部與感染管制中心共同主辦，展現跨院區整合、品質管理與感染防治的長期成果，研討會以「深耕台南，健康台灣」為核心精神，亦呼應世界抗生素週，彰顯奇美在醫療品質、病人安全與區域健康推動上的系統性努力。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
台大大氣系放鴿子！地理系「感到羞愧」代發350杯手搖飲 業者證實了
一位自稱台大大氣系學生的匿名網友，近日在臉書粉專投稿祭品文，預測台北市至少放2天颱風假，否則將發放300份雞排與100杯珍奶，更豪賭「賭上系上招牌」，沒想到最後卻是放鴿子收場。一位同為台大的地理環境資源學系學生為了洗刷招牌，承諾將於明天（17日）發放300杯手搖飲，「大氣系祭品文，地理系出！」，同時業者證實「是真的！」，兩名地理系學生已付清350杯飲料。中時新聞網 ・ 17 小時前
發雞排跳票「放鳥400人」引眾怒！台大發聲：應理性明辨網路訊息 地理系學生出手救援
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導先前受到鳳凰颱風擾台，一名自稱「台大大氣系」的學生在社群表示，預測鳳凰將讓台北放假2天，還喊話若沒放將發放300份雞排...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
獅子座流星雨明日達極大期
記者劉昕翊／臺北報導 臺北市立天文科學教育館昨日公布，每年11月活躍的獅子座流星雨，將於明日達到極大期，今年預估每小時天頂流星數約15顆，實際可觀測到的數量約青年日報 ・ 1 天前
高雄街頭傳槍響！通緝犯拒攔查竟駕車撞倒警用機車 遭對空鳴2槍壓制逮捕
高雄街頭今日上演驚險警匪追逐戰！24歲李姓通緝犯為躲避警方盤查，竟拔腿狂奔跳上一旁等候接應的友人車輛，並踩油門衝撞上前支援的警用機車，場面驚險。警方危急之際大聲喝叱歹徒並對空連開兩槍示警，李男趁亂又下車逃竄，最後在巷內被壓制逮捕。鏡報 ・ 1 天前
台大學生推愛滋病衛教、去污名 獲社會奉獻獎（1） (圖)
台灣大學15日頒發4名學生社會奉獻特別獎，得主之一的侯惠珠（前排右2）曾推廣愛滋病衛教，為台灣爭取到2027年世界藥學生年會在台灣的主辦權。中央社 ・ 1 天前
又傳醫療暴力！不滿重新領藥還要付錢 桃園婦暴走扯毀電腦
桃園市1名54歲李姓婦人，先前不慎遺失藥包，遂返回醫院重新領藥，但院方要求她再補給藥費，雙方頓時爆發爭吵，李婦當場飆罵髒話，還扯毀櫃台的電腦設備，警方獲報後趕抵現場，並以現行犯將她逮捕，全案訊後依違反醫療法及毀損等罪嫌移送法辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新竹巨城耶誕樹點燈 民眾擠爆會場
新竹巨城購物中心今晚舉辦耶誕樹點燈儀式，邀請民眾迎接節慶溫馨時光。今年廣場矗立15米高聖誕樹，以金紅交織的燈光象徵溫暖祝福，流動七彩的光影寓意業績與喜悅的延續，樹身綴滿雪花，以巨大的蝴蝶結與緞帶，為冬季獻上最誠摯的禮物。民眾也擠爆會場，現場氣氛熱鬧溫馨。自由時報 ・ 1 天前
影/陸船台北港外海失火 海巡冒險救援15名船員
海巡署昨（15）日在大陸進行「聯合戰備警巡」期間，發現一艘陸籍漁船於台北港西北方28浬處失火，海巡署新竹艦冒著惡劣海象前往救援，協助15名陸籍船員安全脫困。中天新聞網 ・ 18 小時前
剖析「國民黨4路線」旅日學者：陷不敢統、不敢獨、不敢抗困境
中華民國派青年智庫「新共和通訊」月前發表新書《藍晒圖：重構國民黨的時代倡議》，今日舉辦首場新書巡迴座談，邀請到日本東京大學東洋文化研究所特任研究員林泉忠剖析「國民黨的四條路線」。林泉忠直言，國民黨自首次政黨輪替以來，最大危機在於「國家論述的模糊化」，這使得黨在年輕世代間逐漸失去共鳴；相較於民進黨明確自由時報 ・ 16 小時前
環境知識賽寓教於樂 引領全民環保行動
由環境部與教育部共同主辦的「一一四年環境知識競賽」決賽，於昨（十五）日在國立臺灣大學盛大舉行。來自全國各縣市、歷經初賽脫穎而出的環境知識菁英齊聚一堂，爭奪學童組、青少年組、青年組及社會組等四個組別的最高榮譽。經過一整天緊張刺激的比賽，各組冠軍分別由屏東縣、臺中市、新竹縣及桃園市奪得，充分展現各年齡層對環境議題的熱忱與扎實知識，也為今年競賽畫下完美句點。環境部政務次長葉俊宏表示，競賽自開辦以來已邁入第十五年，今年特別將氣候變遷與淨零轉型題目比例提升至七成以上，希望引導全民學習環境知識，並轉化為具體行動與支持力。葉次長強調，推動環境永續不僅是政府的責任，更需要全民攜手努力，才能真正落實永續願景。 ...台灣新生報 ・ 1 天前
自稱大氣系學生賭雞排珍奶爽約 台大發聲明：無法確認發文者身分
近日社群平台出現自稱台大學生的匿名貼文，以「賭颱風假」為由承諾於校園內發送雞排與珍珠奶茶，引發社會關注，更招來人潮聚集。台大今天發聲明表示，匿名發文無從確認是否為台大學生，外界應避免直接做連結，而該活動未經申請，對校園安全與秩序已受影響。1名自稱台大大氣學生賭上大氣系招牌，賭台北市會放至少2天假，否自由時報 ・ 16 小時前
全國環境知識競賽 宜縣環保菁英過關斬將奪佳績
環境部於今（十五）日在臺灣大學辦理一一四年度環境知識競賽全國賽，競賽組別分為學童組、青少年組、青年組及社會組，代表宜蘭縣出賽的二十位菁英與全國各縣市選手同場較勁，比賽最終由凱旋國中曹榮恩獲得青少年組第五名。環保局長許嘉琦表示，環境知識競賽題目層面廣泛，涵蓋各面向環境保護政策與時事，並納入最潮議題如淨零、氣候變遷調適、空氣品質與減碳等相關資訊，參賽者除需長期累積環境保護相關知識，更需隨時關注與追蹤最新環境保護動態，透過賽事交流各地高手相會，相信參賽選手一定收穫良多，未來也將成為宜蘭縣推動環境教育的最佳生力軍。環保局補充，推廣環境教育重點在於使民眾從了解環境做起，並開始關注與探討環境問題，從各角度出發思考解決環境問題的方案並化為具體行動，以提升環境保護認知與素養，環保局將持續 ...台灣新生報 ・ 1 天前
照顧未來主人翁 賴總統：衛福部將成立兒童及家庭署
為了照顧未來主人翁，總統賴清德今天（16日）宣布衛福部將成立「兒童及家庭署」，作為專責兒童照護的行政機構。 台大醫院今天下午舉行「健康台灣深耕」論壇，賴總統致詞時宣布，未來衛福部將成立兒童及家庭中廣新聞網 ・ 17 小時前
遇到「摸魚同事」怎麼辦？他被迫扛全場還遭造謠生事 網直呼：打不贏就加入！
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導職場最怕不是忙，而是有扯你後退的職場小人。一名在加油站上班的網友發文抱怨，自己遇到2位「爛同事」，上班不是滑手機...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
批沈伯洋欺壓陸配卻要韓國瑜保護 羅智強：門都沒有反對到底
中共點名對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立法院黨團日前提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，無權對台灣人民實施任何懲戒。國民黨立院黨團書記長羅智強今（16日）表示，欺壓陸配的沈伯洋，卻要立法院長韓國瑜保護他？將反對民進黨提案到底。太報 ・ 1 天前
總統府對大陸黃海實彈演習表態 張競：亂軋一腳令人擔憂
針對日本首相高市早苗近日的發言，大陸除了強烈抗議，並宣布將於17到19日在黃海進行實彈演習，我國總統府發言人則是出面評論大陸黃海射擊演訓。對此，中華戰略學會資深研究員張競批評，總統府發言人出面亂軋一腳，值得國人擔憂。中天新聞網 ・ 18 小時前
普發1萬引爆親子戰爭！孩子批「父母像強盜」 ATM前扭打喊告
普發1萬開放13歲以上青少年可自行登記入帳，未料引發家庭糾紛。精神科醫師指出，近日接獲不少衝突案例，甚至有的親子在ATM前大打出手，鬧上警局。太報 ・ 13 小時前
國家檔案局與教育界跨領域合作 「教案設計」兼具創新與人文底蘊
專題組／台北報導2025年11月，我國首座國家檔案館在林口正式啓運，刻劃時代印記的國家檔案，如今要走入尋常百姓生活之中，打造一座屬於每個人的檔案館。為了讓這座寶庫的珍貴史料能發揮更大的價值，國家檔案局精心規劃「跨領域學科教案設計」，期待國家檔案的浩瀚知識能融入校園裡的課程設計，讓學生們能更加認識自己成長的這片土地。民視 ・ 17 小時前