洗碗海綿比馬桶還髒？專家：完全是細菌天堂

生活中心／杜子心報導

許多人在日常生活中習慣使用海綿來洗碗，不過外媒《Southern Living》提醒，若想更衛生、避免把細菌越洗越多，其實用刷子會比海綿更好，因為刷子可以更快風乾、累積細菌機率較低，還能避免雙手整個泡在油膩碗盤裡，而不少洗碗刷也能直接丟進洗碗機做深層清潔，比起海綿是更乾淨又輕鬆的好選擇。環保清潔專家萊斯莉．賴克特（Leslie Reichert）甚至指出，海綿從來不會真正變乾，孔洞裡的食物殘渣更是細菌的天堂。

有研究發現廚房海綿的細菌含量高的驚人。（圖／民視新聞資料照）

2017年德國富特旺根大學微生物學家埃格特（Markus Egert）發現，廚房海綿中竟含有高達362種細菌、每平方厘米多達540億個微生物，細菌密度甚至與糞便樣本相近；世界衛生委員會（Global Hygiene Council）亦調查9國180個家庭，指出約21％海綿含菌量偏高，甚至達到馬桶蓋的20萬倍。此外，杜克大學合成生物學家Lingchong You則用模型證實，海綿複雜孔洞能讓不同細菌繁殖、互相滋養，因此越用越難真正殺菌。

專家建議使用刷子來清潔碗盤。（示意圖／取自Pexels）

專家並非要大家恐慌，而是要改變使用方式。《Southern Living》建議若是堅持海綿，用完應瀝乾、避免放在水槽底部，並每兩週更換一次。至於像瓷器金邊或易刮花的餐具，就用柔軟材質清理並定期汰換清潔布。有研究也強調，一般健康成人不太會因海綿細菌而生病，但免疫力偏弱的老人家與孩童需特別注意，因為長期接觸或誤食仍存在感染風險。

