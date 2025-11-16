發雞排跳票「放鳥400人」引眾怒！台大發聲：應理性明辨網路訊息 地理系學生出手救援

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

先前受到鳳凰颱風擾台，一名自稱「台大大氣系」的學生在社群表示，預測鳳凰將讓台北放假2天，還喊話若沒放將發放300份雞排與100杯珍奶，未料今（16）日中午卻放鳥前去領取的民眾，消息一出引起各界撻伐。對此，台灣大學下午也發聲明回應，指出相關貼文是透過匿名平台發布，臺大無從確認發文者身分，且校方不鼓勵、不支持此類未經核准的活動，呼籲全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息。

針對自稱「台大大氣系」的學生放鳥發雞排一事，台大發聲明回應，呼籲社會各界應理性明辨網路訊息。（圖／翻攝Google map）

日前一名自稱「台大大氣系」的學生在臉書粉專「黑特帝大」發文，直言台北市會因鳳凰颱風放假至少2天，若少放1天就請100份雞排與珍奶，3天都沒放就各請300份，發放時間則訂在今日中午，未料許多民眾依約前往領取時竟撲空，遲遲未見該學生現身。

消息一出引發各界撻伐，後續粉專又出現一名自稱「地理系」的貼文表示，看到大氣系學生不守信用感到羞愧，因此向大家承諾，明（17）日中午12點會在丘森茶室北車店發放300杯飲料，先到者可先兌換，而該手搖飲商家也在留言區證實：「是真的！地理系學長已付清。」

後續一名自稱地理系的學生表示，明（17）日中午12點會在丘森茶室北車店發放300杯飲料。（圖／翻攝黑特帝大粉專）

針對此事，台灣大學下午也發布聲明表示，由於相關貼文是透過匿名平台發布，臺大無從確認發文者身分，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。並呼籲全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本。

以下為台大聲明全文：

一、關於發言者身分與代表性

相關貼文是透過匿名平台發布，臺大無從確認發文者身分，遑論是否為臺大學生，發文者應審慎考量資訊正確性與可能影響，自負法律責任。臺大呼籲媒體與大眾，在報導與轉載時，應認清網路謠言匿名與假訊息充斥的特質，避免將匿名貼文直接等同於臺大師生或特定學系，以免誤導社會。

二、關於校園活動與人潮聚集

校園空間主要用途在於教學與研究，任何可能吸引大量校內外人潮聚集的活動，均應事前依規定向相關單位申請與審核，妥善評估對校園安全、秩序等影響。此事件未依正式程序申請，卻引發大量人士聚集校內，不符合臺大對公共空間合理使用與維護秩序的原則。臺大不鼓勵、亦不支持此類未經核准的活動，必要時將依相關規定予以勸導或制止。

臺大呼籲，全體師生與社會各界應理性明辨網路訊息，避免因匿名發言或網路謠言造成不必要的誤解、風險與社會成本；另有吸引大型人潮活動擬於臺大校園舉辦，請依規定向主管單位提出申請，共同維護安全、友善的校園環境。

