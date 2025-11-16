大氣系喊「發300份雞排」非核准活動！台大：不支持

近日網路流傳自稱台大大氣系的匿名網友，預測台北市11月12日至14日將因鳳凰颱風放假兩天，並承諾若預測失準，將在台大傅鐘前發放300份雞排與100份珍奶。然而，16日中午原承諾的雞排與飲料未出現。

現場預估有超過400人排隊。（圖／中天新聞）

台大指出，校園活動須事前申請與審核，才能評估安全與秩序影響，此次活動未依程序辦理，卻吸引大量人潮，已不符公共空間使用原則。校方強調不支持、也不鼓勵未經核准的活動，必要時將予以勸導或制止。

台大說明，匿名貼文無法確認發文者身份，媒體與大眾應避免將網路謠言等同於台大師生或特定學系。校方呼籲師生及社會各界理性判斷網路訊息，避免誤解與安全風險，並提醒舉辦大型活動應依規申請，共同維護安全、友善的校園環境。

