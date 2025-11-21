大雨害30年老店生意慘淡 許效舜掏錢請客感動老闆娘

許效舜、鄭仲茵出外景。（東森超視提供）

許效舜、鄭仲茵主持東森超視《神之路》節目，到一家經營了30年的黑糖麥餅店出外景，許效舜關心詢問老闆娘生意，得知因大雨生意慘淡，便豪氣表示：「沒關係，今天我請客，買給所有工作人員！」令老闆娘感動不已。

不只如此，許效舜也分享朋友的創業故事提及：「朋友開小籠包店，但生意始終沒有起色。我跟他說，別氣餒，這或許是老天給你的考驗，不如大方一點，一週免費請大家試吃。」

許效舜認為，做生意小船不開出去，大船是進不來的，與其在家裡愁眉苦臉，不如走出去給大家試試看。因為他的一番話，後來這位朋友接受了大家的建議，加以改進，生意果然蒸蒸日上。自此，他每年都會空出一個禮拜免費分享小籠包，用感恩的心回饋大眾。

