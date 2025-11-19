獨家／牆倒眾人推！羅志祥：跌到谷底才看清楚「誰離誰留」

羅志祥歷經低潮後，如今反而看得更清楚。劉耀勻攝

2020年，羅志祥的人生彷彿被按下「暫停鍵」，一場突如其來的「毀滅式分手」，不只終結了他與前任的感情，更在網路輿論發酵下，將所有與他相關的行為都放大、扭曲、重新定義。然而「牆倒眾人推」，他在出事後深刻體驗這句話，「在低谷時，誰離誰留，一切都很真實，那一刻我才發現，原來以前看到聽到，很多都是假的」。

影視歌三棲的羅志祥（小豬），在新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》中，首度完整回顧過去幾年低潮與重生。2020這年發生在他身上的「大事件」，各式傳言四處竄出，包括「泳池極樂趴」、「神秘友人爆料」，甚至連不認識的小模也跳出來，稱小豬邀她到歐洲旅行，更有人說被他「潛規則」，各種荒謬指控，讓羅志祥真正看清人性全貌。

事實上，大多數的爆料根本與事實不符，但當時的他，只能像個安靜的箭靶，讓人隨意攻擊、亂潑髒水。小豬日前接受《鏡報》專訪，回顧那段過往，坦然表示這就是現實世界的殘酷，「一個人好的時候，大家看到的永遠是他最好的一面；但當你不好的時候，他們也只看得到壞的那一面」。

「有些危機是來救你的」

「我搞砸的，我當然得承擔」！跌落深淵痛到幾近毀滅的時刻，反而成了羅志祥人生的轉捩點。他感恩地說：「很多危機，事後才發現，它其實是來救你的。」當他開始把注意力放回真正重要的事、身邊的人以及生活細節上，於是，曾經的痛苦，竟意外為他帶來生命的禮物。

小豬的經紀人小霜，在他跌落谷底時的那段「空檔」，成功透過試管嬰兒，生下一對可愛的混血寶寶，他也因此成了「乾爹」；還有相隔20年，小豬又當了「毛孩子的爸」，從朋友那領養了愛犬Yuki後，重新感受到什麼叫「活著」，而被Yuki弄得亂七八糟的家，再也不再是冷冰冰的「樣品屋」；此外，他也開始接觸高爾夫球，還因此交到真心的好朋友；他笑說：「我的通訊錄也少了很多了人，滿好的！」

換個角度思考反而得到更多

羅志祥由衷感謝2020年歷經重擊，「我很珍惜那段時間，而且抱持著感謝」，讓他學會將注意力轉移到更重要的人事物，把眼光拉回自己身上，用另一個角度挖掘更多幸福的事，他反而變得更快樂，也重新找回生活的節奏。

小豬希望將自己的這段經歷，透過新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》送給身處低谷的每個人，「遇到事情就去面對，人生要如何繼續，這才是最重要的」；無論新書中的哪一個章節能讓你受益，即便只有一句話，他都為此感到欣慰。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



