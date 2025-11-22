少年癌症粉絲設計角色成遊戲BOSS...《空洞騎士：絲綢之歌》用這方式永遠紀念他
《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）推出後，玩家們不斷發現遊戲中的各種內容和彩蛋。而在這些發現中，有一段與現實相關的感人故事特別觸動人心。開發商 Team Cherry 為了紀念一位已故的忠實粉絲，將他設計的角色放進遊戲，製作成 BOSS 和支線任務，讓這位年輕粉絲的創作在遊戲世界中永存。
這個故事的主角是 Seth Goldman。2020 年時，這位年輕的《空洞騎士》粉絲在 Reddit 上透露自己罹患了惡性骨癌「伊文氏肉瘤」，並表達希望能見到開發團隊的心願。Team Cherry 看到後不僅與他聯繫，還做了更特別的事：邀請 Seth 為續作設計一個角色。Seth 用自己的名字為這個角色命名，並興奮地表示玩家將會體驗到這角色超酷的背景故事、設計和玩法。Team Cherry 也承諾會在遊戲發售第一天給他序號，讓他親自體驗這場 BOSS 戰。
遺憾的是，Seth 在《絲綢之歌》發售前就離開了人世。但他的創作被完整保留在遊戲中。在《空洞騎士：絲綢之歌》裡，角色 Seth 擁有專屬的支線任務，這條任務橫跨整個地圖，而他本人更是一位強大的 BOSS，等待玩家來挑戰。
在遊戲的製作人員名單中，Seth Goldman 的名字也被列入其中，這是 Team Cherry 對他的永久紀念。開發團隊表示，Seth 是一個非常酷的年輕人，很幸運能夠認識他。
這個故事也展現了遊戲開發者與玩家之間的溫暖連結。Team Cherry 不只是實現了一個粉絲的願望，更是讓 Seth 的創意和精神，透過遊戲這個媒介，被全世界的玩家看見和記住。每一位挑戰 BOSS Seth 的玩家，都在與這位年輕創作者的夢想互動，這或許就是遊戲最美好的意義之一。
其他人也在看
相比安倍吃鳳梨 郭正亮看賴清德吃日本鰤魚：決策非常草率
日本首相高市早苗「台灣有事」說，引發中國大陸反彈，暫停進口日本水產品。總統賴清德20日貼出午餐照，內容有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝壽司、味噌湯。前立委郭正亮表示，賴清德吃的東西是平常的日本水產，這樣不就打到台灣的海鮮市場；當年日本前首相安倍晉三吃鳳梨 ，鳳梨是日本沒有的水果，這就是賴清德的動作不精準，讓人覺得他的決策非常草率。中時新聞網 ・ 1 天前
米其林二星主廚朝比奈悟首度登台！高雄漢來焰牛排館限時3天餐酒會，法式經典X日本職人極致饗宴
南部的吃貨們別錯過！位於高雄漢來大飯店內的「焰牛排館」在本週迎來限時3天的夢幻餐酒會，由連續5年獲得東京米其林二星肯定的「ASAHINA Gastronome」主廚率領團隊首度登台，帶來結合法式經典及日本職人精神的藝術饗宴，為年末再添一筆難marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前
示警與中國開戰「日本必敗」學者曝唯一解方
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」論引發中國強烈反彈，早稻田大學名譽教授池田清彥直言，一旦與中國開戰，日本必敗無疑，現在日本唯一能做的解方，就是以堅韌的態度持續談判。池田清彥是日本...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《隻狼》真的超難！至今有7成玩家仍沒通關...Steam數據揭「劍聖」是最大惡夢
回顧 FromSoftware 於 2019 年推出的動作傑作《隻狼：暗影雙死》（Sekiro: Shadows Die Twice），那鏗鏘清脆的「打鐵」聲與在此際彼的刀劍交鋒，至今仍是魂系愛好者心中最硬派的戰鬥標竿。這款強調極致反應與節奏掌控的作品，即便距離發售已經過去了整整 6 年，對於大多數挑戰者來說，依然是一道難以跨越的高牆，根據數據顯示，至今仍有「將近 7 成」的玩家無法看見通關的片尾名單。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
《LINE散步趣》來了！「走路」、「移動」成為高CP值累點方式
LINE GAME推出全新生活類服務《LINE 散步趣》，以「走路」、「移動」和「完成任務」為核心概念，結合健康、娛樂和賺點回饋機制，打造兼具趣味與實用的生活創新體驗。只要在日常中行走、移動或完成指定任務，即可應用程式內的票券與金幣來兌換LINE POINTS點數，邊走邊賺、輕鬆拿點數。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／最佳劇情片：大濛
第62屆金馬獎最佳劇情片沒有懸念，有陳玉勳執導的《大濛》摘下。《大濛》另外摘下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計。中央廣播電台 ・ 19 小時前
超擬真FPS《Unrecord》還活著！畫面根本現實影片，開發者終於曝最新進度
使用 Unreal Engine 5 在 2022 年因為一段預告而爆紅的超擬真戰術 FPS《Unrecord》，由法國獨立遊戲開發者 Alexandre Spindler 成立的團隊 DRAMA 正在製作中。但《Unrecord》從今年 6 月在 Discord 公開最後消息後便陷入沈寂，讓許多期待的玩家擔心開發進度是否停擺。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 天前
預計118年完工 台61線平交路口立體化新北段動工
【民眾新聞葉柏成新北報導】台61線西濱公路平交路口立體化工程新北段今（22）日舉行動工典禮，由中央投入超過27 […]民眾日報 ・ 22 小時前
冷知識：Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 錶殼是以 3D 列印製成
一個冷知識，Apple 產品設計副總裁 Kate Bergeron 透露，今年，所有 Apple Watch Ultra 3 和 Apple Watch Series 11 鈦金屬錶殼都以 100% 再生航太級鈦粉末 3D 列印製成。壹哥的科技生活 ・ 1 天前
開除垃圾山主謀黨籍…綠強調原為國民黨籍 她留言超級酸
高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置；檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部昨（21日）深夜也在臉書發出聲明，「李過去為中國國民黨籍，遭其開除後加入本黨。李於2022年參與本黨岡山區市議員初選失利後，同年地方選舉亦以無黨籍身分參選里長」、「將依規定予以最嚴厲之開除黨籍處分」。對此，國民黨前發言人楊智伃也現身該篇貼文底下留言狠酸。中時新聞網 ・ 1 天前
《SD鋼彈G世代永恆》營收大賺又拿年度遊戲！成萬代新金雞母連官方都驚訝
萬代手遊《SD鋼彈G世代永恆》自推出以來表現亮眼，根據營收數據報告，遊戲發售 5 個月全球累計收入達到 295 億日圓，相當於超過 2 億美元，成為該系列銷售成績最佳的作品。這款遊戲不僅在既有的鋼彈粉絲群中獲得好評，更透過手機平台吸引了大量年輕新世代玩家加入，這個成績連官方團隊都感到驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！ 製片暖心談「獻給台灣人的愛」
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日盛大登場，年度最大獎「最佳劇情片」最終由《大濛》奪下，擊敗《左撇子女孩》、《地母》等強勁對手，榮獲本屆最高榮譽。《大濛》劇組上台領獎時，監製李烈一度情緒激動講不出話，台視新聞網 ・ 18 小時前
《戰鎚：末世鼠疫2》合作必玩Steam限時免費領！同步推出新DLC免費內容
Fatshark 宣布旗下的經典合作動作遊戲《戰鎚：末世鼠疫2》（Warhammer: Vermintide 2）於 Steam 平台再次帶來久違的限時免費領取活動！直到 11 月 24 日凌晨 2 點前，玩家只要登入 Steam 商店頁面把遊戲新增至收藏庫，就能永久保留這款極度好評佳作。本次活動誠意十足，不僅是簡單的免費體驗，而是直接贈送完整版遊戲，想要體驗這款經典大作的玩家千萬不能錯過這次機會。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
AI研發帶動科技巨頭搶購 優質碳權價格飆4倍
（中央社巴西貝倫21日綜合外電報導）科技巨頭為抵銷發展人工智慧（AI）造成的大量碳排，對碳移除所產出的高品質碳權需求激增，從而加劇市場短缺。不過專家們認為，這種短缺正是刺激此一新興市場投資所必需。中央社 ・ 1 天前
犯越多判越輕?測試手24案執行刑僅2年11月 減刑近23年被二審打臉
來自越南的逃逸移工阮男，今年2月加入詐團，擔任「提款卡測試手」，在住處用電腦測試提款卡是否為警示帳戶及是否尚有餘額，再轉交集團成員提領贓款，製造金流斷點，犯下24案，一審共計判宣告刑25年10月，定執行刑卻僅2年11月，檢方上訴，二審認為所減刑度達22年11月，無遏止犯罪之效，且違背國人對法律的期待自由時報 ・ 19 小時前
影／杜拜航展墜機事故！印度國產戰機墜毀「飛官殉職」 疑早有漏油問題？當局駁斥：假訊息！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜杜拜航空展週五（21日）下午發生墜機意外。一架參與特技表演的印度空軍「光輝」（Tejas）戰機，於台灣時間晚間6點10分左右失事...FTNN新聞網 ・ 1 天前
SQUARE ENIX黑五特賣《歧路旅人2》《FF7 重生》下殺四折，多款遊戲一次看
SQUARE ENIX CO., LTD宣布，舉辦「SQUARE ENIX 黑色星期五優惠活動」。在本次優惠活動中，不僅《歧路旅人II》的折扣低至四折，還有《FINAL FANTASY VII REBIRTH》五折，《勇氣默示錄 FLYING FAIRY HD Remaster》八折等，能以跟優惠的價格享受熱門遊戲。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
研究：兒少高血壓20年翻倍！不健康飲食與肥胖成主因 家長留意3點助改善
【健康醫療網／記者黃嫊雰外電報導】別以為高血壓不會找上兒童與青少年！《衛報》報導，一項跨國研究指出，由於不健康飲食、運動量不足與肥胖率飆升等多重因素，全球兒少年高血壓盛行率在過去20年間幾乎翻倍。專家警告，尚未成年就罹患高血壓的孩子，未來恐終生面臨心血管疾病、腎臟病等嚴重健康威脅。 跨國研究解析兒少高血壓盛行率 留意「高血壓前期」風險！ 上述研究已發表於國際期刊《刺胳針兒童與青少年健康》，分析了來自21國、96項研究、超過40萬名19歲以下兒童與青少年的數據。研究發現，2000年至2020年間，兒少高血壓盛行率從3.2%上升至6.2%，而肥胖是兒少高血壓顯著的相關因子，近19%的肥胖兒童與青少年出現高血壓，相較之下，體重在健康範圍的兒少罹病率不到3%。 研究也顯示，另有8.2%的兒童與青少年處於「高血壓前期」，也就是血壓高於正常，但尚未達到高血壓診斷標準，在青少年較為普遍，約有11.8%，年幼兒童則約為7%。高血壓盛行率隨年齡增加而增加，在14歲族群達到高峰後開始下降，尤其常見於男孩，且患有高血壓前期的兒童和青少年更容易發展成高血壓，因此這段時期的定期檢查非常重要。 兒童肥胖致多重疾病健康醫療網 ・ 7 小時前
《BeePro Cup》2025格鬥遊戲國際電競錦標賽11月21日開打，集結700名好手爭奪33萬元總獎金
繼2023年台灣在杭州亞運的電競格鬥遊戲《快打旋風》項目包辦銀銅亮眼成績；2024年Capcom Cup由台灣年輕玩家Uma（Kagami）在全球眾多《快打旋風 6》高手環伺下，以黑馬之姿突圍代表台灣奪下世界冠軍，緊接著ET也接連奪得EVO Japan、EVO《拳皇 XV》冠軍，展現台灣格鬥遊戲玩家年年奪牌的堅強實力。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前