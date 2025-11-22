少年癌症粉絲設計角色成遊戲BOSS...《空洞騎士：絲綢之歌》用這方式永遠紀念他

《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong）推出後，玩家們不斷發現遊戲中的各種內容和彩蛋。而在這些發現中，有一段與現實相關的感人故事特別觸動人心。開發商 Team Cherry 為了紀念一位已故的忠實粉絲，將他設計的角色放進遊戲，製作成 BOSS 和支線任務，讓這位年輕粉絲的創作在遊戲世界中永存。

遊戲中藏了一段感人的彩蛋（圖源：空洞騎士：絲綢之歌）

這個故事的主角是 Seth Goldman。2020 年時，這位年輕的《空洞騎士》粉絲在 Reddit 上透露自己罹患了惡性骨癌「伊文氏肉瘤」，並表達希望能見到開發團隊的心願。Team Cherry 看到後不僅與他聯繫，還做了更特別的事：邀請 Seth 為續作設計一個角色。Seth 用自己的名字為這個角色命名，並興奮地表示玩家將會體驗到這角色超酷的背景故事、設計和玩法。Team Cherry 也承諾會在遊戲發售第一天給他序號，讓他親自體驗這場 BOSS 戰。

遺憾的是，Seth 在《絲綢之歌》發售前就離開了人世。但他的創作被完整保留在遊戲中。在《空洞騎士：絲綢之歌》裡，角色 Seth 擁有專屬的支線任務，這條任務橫跨整個地圖，而他本人更是一位強大的 BOSS，等待玩家來挑戰。

在遊戲的製作人員名單中，Seth Goldman 的名字也被列入其中，這是 Team Cherry 對他的永久紀念。開發團隊表示，Seth 是一個非常酷的年輕人，很幸運能夠認識他。

這個故事也展現了遊戲開發者與玩家之間的溫暖連結。Team Cherry 不只是實現了一個粉絲的願望，更是讓 Seth 的創意和精神，透過遊戲這個媒介，被全世界的玩家看見和記住。每一位挑戰 BOSS Seth 的玩家，都在與這位年輕創作者的夢想互動，這或許就是遊戲最美好的意義之一。