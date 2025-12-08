府中商圈氣爆 侯友宜：成立專案小組求償

▲新北市長侯友宜說，受傷民眾都已經出院了，目前他也要求成立專案小組。（圖／新北市政府提供）

[NOWnews今日新聞] 新北市板橋區重慶路（府中商圈）定食8餐廳，今（8）日凌晨1時許發生氣爆，造成4女、1男受傷。新北市長侯友宜稍早表示，受傷民眾都已經出院了，目前他也要求成立專案小組，對受到鄰損的民眾依法來求償；至於爆炸的因素、跟店家的相當關係，等釐清之後，會再跟大家說明。

侯友宜上午受訪時表示，板橋重慶路凌晨1時發生氣爆，波及到5位路過的民眾受到輕傷，目前都已經出院了。不過因為爆炸威力滿大的造成鄰損，目前爆炸因素消防局還在鑑定當中，所有的鄰損由結構技師會同區公所及鑑定同仁，把鄰損詳細情形，一戶一戶檢查。目前看到是對面將近有4戶、前面也有2戶左右。他已經要求成立專案小組，幫受到鄰損的要求依法求償。至於爆炸的因素、跟店家的相當關係，等釐清之後，再跟大家說明。

媒體追問氣爆位子、範圍是屬於廚房還是休息室？侯友宜則說，詳細在屋內哪一個地點，因為也有桶裝瓦斯，但是真正的地點跟因素還是要等火災鑑定小組把它鑑定出來以後，再跟各位報告。而在樓上住戶的部份，侯友宜也說，為了整個住戶的安全，所以在目前為止還是封鎖的，不過交通已經恢復順暢。為了住戶的安全，等鑑定因素鑑定出來以後，在結構沒有問題底下，才會讓住戶回去，目前住戶都已經在昨天晚上安置好了。

針對後續求償，侯友宜提到，市政府會主動挨家挨戶了解，至於損壞的部分則會請住戶，與市府共同把它拍照存證以後，把鑑定因素找出來，「誰要負責任，我們就會跟住戶一起跟這個肇事者來求償」。市府會盡速的將爆炸結構問題，以及沒有受到損傷的部份逐漸開放，這是現在積極處理的地方，不要影響後續、未來在這棟大樓要工作的這些商家。

