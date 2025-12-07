張本智和手勢超嗆 作家：果然只有原是中國人的張本才知怎麼對付中國人

記者李鴻典／台北報導

日本華裔桌球運動員張本智和近日在中國成都舉行的「桌球混合團體世界盃」出賽時，遭中國球迷大吼「支持日本人的死」，張本智和贏球後將手放在耳朵邊，比出「大聲點」的手勢回應現場中國球迷。話題延燒，作家謝知橋直呼，果然只有原本是中國人的張本才知道怎麼對付中國人。

成都混團日本隊登場，中國球迷噓爆吼「支持日本的死」，張本智和贏球後1手勢氣炸中國人。（圖／翻攝自微博）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係持續緊繃。近來風波逐漸擴大，如今甚至延燒到體育界。

已在2014年跟父親、妹妹張本美和獲得日本國籍的張本（母親於2021年也改姓張本）近日前往中國四川成都進行比賽，遭滿場中國球迷狂噓。作家謝知橋說，日本桌球選手張本智和到中國參加比賽，中國觀眾狂噓、大喊「支持日本都得死」，甚至連主辦單位都超幼稚直接不報張本的名字。

​結果張本贏球後，比出一個「大聲點我聽不見」的手勢。

​謝知橋直呼，果然只有原本是中國人的張本才知道怎麼對付中國人。

網友則留言，「大聲點聽不到」、「心機大、度量小，所以叫中國」、「EX總是最懂得怎麼戳到痛點」、「這國家竟然還不懂自己為何眾人厭」；也有網友說，「其實張本已經算有滿多中國球迷的了，還是有點意外被這樣對待」，謝知橋回覆「我看報導，其實還是有球迷幫他加油，但現場有人大喊『支持日本都得死』之後就帶起仇恨的氛圍了」。

