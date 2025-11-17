必勝客停售章魚燒披薩！ 死對頭達美樂：我們家的五折

知名連鎖披薩店必勝客日前才宣布停售「韓式泡菜燒肉比薩」、「海鮮比薩」，今（17日）又傳出壞消息，「章魚燒披薩」也將停售，貼文一出令不少饕客都感到失望，有趣的是，過沒多久，他們的死對頭達美樂就有動作，宣布「章魚燒披薩」外帶五折。

必勝客宣布章魚燒披薩將停售。（圖／翻攝自必勝客官網）

必勝客今天在臉書分享一段由「章魚燒披薩」所發布的信，文中提到，它決定卸下原本的職務，去好好休息沉澱，接下來將會暫時離開大家的視野，然而不少饕客看到這段文字後，才知道必勝客決定要停售「章魚燒披薩」，紛紛留言感嘆：「用一堆多餘又矯情的用詞去掩飾章魚魷魚塊成本越來越高決定直接停售的意思嗎」、「我們一家人只愛章魚燒」、「竟然是章魚燒，這是你們家最好吃的口味呢」、「下次回歸不准給我變相漲價」。

不過在必勝客宣布這項「員工異動」之後，死對頭達美樂馬上就有新動作，用同樣的模式在臉書分享一封信，且同樣是由「章魚燒披薩」發言，表示接下來將會祭出「章魚燒披薩」外帶五折優惠，且小披薩外帶一律最低159元起，較勁意味濃厚。

