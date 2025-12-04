快訊／星巴克殺手「瑞幸咖啡」疑再開第二店 經濟部再撂重話

財經中心／李宜樺報導

在中國被稱為「星巴克殺手」的瑞幸咖啡，登台風波再掀波瀾！《三立新聞網》追蹤調查發現，瑞幸不僅未放慢腳步，還疑似在台北市松山區「南京龍江」籌備第二家門市。經濟部今（4）日再度重申，若發現業者未經投審會核准或以人頭規避審查，將依《陸資條例》開罰並撤銷登記，「任何投資行為都必須合法合規！」

經濟部下令嚴查 瑞幸登台疑雲再起

繼「南京復興」首店傳出裝潢後，《三立新聞網》記者在距離僅數個街口的南京東路、龍江路交叉口，再發現張貼「招募公告」與「施工許可」的神祕店面。外牆以塑膠布全數封住，僅露出藍白色塗裝，外觀設計與瑞幸中國店面高度相似，現場甚至有工人搬入冷藏設備，顯示裝修進度相當積極。

經濟部指出，目前尚未接獲瑞幸咖啡提出任何設立申請，若業者以「品牌代理」或「假台資、真中資」形式入台，將依法調查資金流向與實際控股關係。龔明鑫強調，「若確認違規，將撤照、罰鍰並移送相關單位。」

龔明鑫強調依法審查 中資疑慮成焦點

龔明鑫表示，雖然餐飲業非限制中資項目，但若實際控制權或資金來源來自中國，仍可依「中資認定標準」視為中資企業，須接受更嚴格審查。他指出，經濟部將密切追蹤瑞幸在台設店動態，並要求代理業者清楚說明授權模式與資金來源，防杜「變相投資」案例。

業者「打死不退」 經濟部祭重罰警告

儘管壓力重重，瑞幸仍持續加碼籌備，甚至撤下官網展店資訊、留下「COMING SOON」以掩人耳目。經濟部態度強硬，明確表態「依法辦理、絕不寬貸」。業界分析，這場「星巴克殺手」的突襲戰，不僅考驗主管機關的法令執行力，也牽動兩岸經貿監理的敏感神經。

