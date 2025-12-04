救國團「排除黨產條例」直衝立院！藍急推修法、綠嗆黑箱…為何這14億成最大爭議？一文看懂攻防

國民黨日前提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，內容擬將救國團排除於「黨產條例」適用範圍，國民黨12月2日將草案逕付二讀。 對此，黨產會表達深切遺憾，並質疑若救國團如其所宣稱一般，「曾隸屬於國家機關即不可能為任何組織之附隨組織」，試問在救國團脫離國防部隸屬關係後，為何不曾歸還國家賦予該團執行任務的剩餘財產？ 被問到此時提出修法是否與選舉有關？民進黨法院黨團幹事長鍾佳濱3日表示，國民黨是否藉由修法為選舉籌措資金、避免黨產繼續被追討的窘境，民進黨團目前不得而知，因為「根本沒有經過委員會審查就被逕付二讀。」 提案的國民黨立委游顥表示，救國團在近年是防疫救災的模範生，並非特定政黨專屬，卻被惡意充公，綠營是強搶民產；救國團則指出，此次修法是對錯誤「轉型正義」的一次回歸校正。

國民黨立委游顥等人提出黨產條例修正草案，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍。

國民黨團為加速法案審查，於立法院院會提案變更議程，一口氣將國民黨立委陳玉珍所提之《離島建設條例》修正草案、國民黨立委游顥所提《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案等，自委員會抽出逕付二讀。

為替救國團列黨產解套 藍：公理不能等！

游顥等人提出的《黨產條例》修正草案說明指出，行政院於41年籌組成立救國團，隸屬國防部，「為依法成立之準行政機構，非任何單位之附隨組織」，58年才解除與國防部的隸屬關係，成為社會運動機構，由教育部輔導轉型為民間團體。

修法草案明定在「附隨組織」定義中增訂「曾隸屬於國家者，不在此限」，同時新增「本條例修正條文溯自公布施行日起適用」。

游顥表示，救國團在近年是防疫救災的模範生，並非特定政黨專屬，卻被惡意充公，綠營是強搶民產、官逼民反，就是民眾認知的民進黨形象，「嘴裡咬著，手裡拿著，還搶人民的」。「公理不能等，黨產會更要深切檢討！」

黨產會提法院認證：救國團曾為國民黨附隨組織

對此，黨產會表達深切遺憾。黨產會指出，救國團對於本會認定其曾為國民黨附隨組織，以及將其不當取得財產收歸國有之兩項處分，均提起訴訟，相關案件正由台北高等行政法院、最高行政法院審理中。

黨產會強調，儘管名義上救國團曾經隸屬於國防部，然北高行依舊於2024年8月1日作成的107年度訴字第1227號判決中，認定救國團曾為國民黨之附隨組織無誤。

此外，黨產會表示，假設救國團如其所宣稱一般，「曾隸屬於國家機關即不可能為任何組織之附隨組織」，試問，在救國團脫離國防部之隸屬關係後，為何不曾歸還國家賦予該團執行任務之剩餘財產？

黨產會直言，在歷經數年的調查過程與訴訟中，救國團始終未曾針對本會依據政府、國民黨相關檔案、史料所做，認定國民黨以其執政之優勢，為救國團不當自國家取得財產部分，做出合理之反駁。

黨產會也指出，在本會歷經數年的調查與訴訟期間，不斷發現救國團參與各種黨國威權時期的校園監控活動之證據。證據顯示，救國團協調軍訓教官，對大專校園師生、社團進行長期的監控，救國團對於此類活動，歷年來皆以年代久遠查無資料等說詞迴避責任。

綠嗆：若曾屬於國家 為什麼現在不還？

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱3日受訪指出，為了讓救國團免於被追討不當黨產，國民黨團用逕付二讀的方式，直接把修法草案交付協商，都證明威權的遺緒「仍然在國民黨身上停留不去」，如果不能接受民主國家、法治社會及國會的公開討論，這樣的附隨組織永遠都會存在於黑箱之下，無法走出來面對社會。

被詢及修法是否與選舉有關？鍾佳濱說，現在還很難回答，畢竟國民黨根本沒將草案交付委員會審查，國民黨是否藉由修法為選舉籌措資金、避免黨產繼續被追討的窘境，民進黨團目前不得而知。

政治工作者周軒指出，根據媒體報導，救國團三番兩次跟國民黨陳情，說他們不是黨產，他們的財產不能被拿走。於是國民黨中央指示，今天一定要把黨產條例逕付二讀，這樣2026、2028選舉對國民黨才有用。

「如果曾經是屬於國家的，為什麼現在不還給國家？為什麼早在2022年，救國團就已經被命令要把他們過去從國家拿去的財產，交還給國家，現在又想要求國民黨翻案？」

他也在臉書分享2022年黨產會對救國團下達的處份書表示，「這些財產清冊，就是過去救國團從國家拿去，現在應該還給國家的。若此案通過，這些財產，總價值近14億新台幣，全部都要還給救國團。」

救國團：錯誤轉型正義的回歸校正

救國團主任葛永光主任對國民黨及民眾黨立委表達感佩，救國團強調，財產取得與承接皆依法行政。這次修法的重點是為矯正制度錯誤、恢復法律的正確適用，避免行政機關以政治推論取代事實審查，也是對錯誤的「轉型正義」的一次回歸校正。

救國團表示，早期救國團為政府機關，其工作皆係執行政府任務，由政府補助經費。後來轉型成民間團體，其財產所得除執行政府的標案的勞務所得外，還包含辦活動的收入及義工和社會各界的捐款，救國團的財產與黨產無關。

救國團也搬出台灣高等法院於2014年判決指出，「救國團於民國41年到58年間，隸屬於國防部，屬政府機構；59年到77年間為社會運動機構，屬非法人團體；78年以後為公益社團法人，屬社會團體」。該判決並為最高法院2017年度台上字第326號民事確定判決維持，此裁判即為最直接的法律反駁。

