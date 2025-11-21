教部預告校事會議修法 明定受理程序、輔佐人機制

（中央社記者陳至中台北21日電）校園濫訴問題受到各界關注，教育部今天預告修法，明定接獲檢舉後，校長應先邀集教師、家長、專家開會，確認是否受理；另也新增「輔佐人」機制，保障當事人接受訪談時的權益。

教師團體呼籲政府正視「校園濫訴」問題，避免教師頻繁遭到檢舉，教育部長鄭英耀在立法院承諾年底前修法。教育部今天正式預告修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（以下簡稱解聘辦法）及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」相關條文，且考量社會輿論期待的急迫性，將預告期間縮短為14天。

鄭英耀之前表示，修法方向是檢討校事會議的分流機制，確立校事會議要處理的只有「不適任教師」，不具名、無事證的投訴，將明定不處理。今天公布的草案，修法方向大致相同。

舊法規定，經媒體報導、機關通知的事件，就視同檢舉（解聘辦法第5條），學校要主動進入處理程序，但也產生浮濫的問題。修正草案新增「由學校相關行政單位聯繫確認後」等文字，讓行政單位先行把關，減少檢舉浮濫的風險。

另外，為了讓校事會議受理與否的程序更嚴謹，草案新增學校接獲檢舉後，應由校長邀請校事會議的教師代表、家長代表及1名調查人才庫的專業人員開會，以無記名投票方式決定要不要受理（解聘辦法第9條）。

不受理的情況包括：檢舉案沒有具體的內容、沒有具體姓名或可辨識身分的資訊、同一事件已不受理或作成終局處理（舊案重提）、檢舉人已自行撤回的檢舉等。

另外，草案增訂行為人、被害人接受訪談時，可請學校教師、家長或其他校內外人員擔任「輔佐人」（解聘辦法第16條）。這項制度是考量多數民眾不熟悉調查程序和相關法律，如果有「輔佐人」在場，更能保障權益。

國教行動聯盟理事長王瀚陽接受中央社記者電訪指出，「輔佐人」應該由律師擔任，可從法律角度幫助當事人，讓訪談更為順利。

王瀚陽表示，目前看來，草案和教育部之前公布的方向差異不大，未來攻防可能會落在調查委員的組成上，例如要不要納入同校教師。

另外，他也進一步建議，校事會議可改由縣市教育局處主導，這樣一來可以更有效率，且避免校長在過程中，承受來自各界的壓力。（編輯：吳素柔）1141121