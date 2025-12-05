新北表揚114年度總務有功人員 AI帶動校園行政升級 展現永續管理新動能

特殊貢獻獎-板橋國小華志仁校長

總務有功學校合照

總務有功人員合照

資深總務人員-5年組

獲「總務有功人員」殊榮的白雲國小陳妤涵主任，以創意行動實踐永續教育

新北市教育局今天（5日）在新莊區昌平國小舉辦「114年度高級中等以下學校總務有功及資深總務人員表揚暨培力研習」，表揚在校務推動、節能永續及智慧管理等領域表現卓越的學校與人員。今年活動以「AI賦能校園行政」為主題，展現新北教育局推動數位治理與行政創新的成果。

教育局副局長歐人豪表示，感謝總務同仁的努力與堅守崗位，在設備管理、工程規劃與場域營造上扮演關鍵角色，讓校園改善能一步步落實，帶給孩子更好的學習環境，如果提到老師的教與學，相信在教務處、學務處或是輔導室，都有深厚的底子，但總務不一樣，他需要入門，需要有機緣遇到各式各樣學校的需求，才知道原來工程不只一項，每一種都有不同的規範。

另外，歐人豪副局長也表示，在總務這塊也需要AI來做協助，因此積極在培力中，例如AI助理，把相關跟總務有關的法令規章，都放在一起，讓老師方便查詢與詢問，進一步還可以請AI查看是否有問題，省下來的時間可以去想跟規劃其他的事，因為這是AI做不到的事。

今年總務有功人員特別增設「特殊貢獻獎」，由板橋國小華志仁校長榮獲殊榮。華校長長期協助教育局推動重大建設與採購案，總金額逾百億元，推動「班班有冷氣」及「校園能源管理系統」等全國指標計畫，串接「校園通APP」實現能源智慧監測，成果榮登全國之冠；並統籌各校教室觸屏採購，展現行政統籌力與執行力，成為新北校長群中具代表性的實務典範。

教育局表示，本次研習特別邀請專家分享AI在總務管理的實務應用，引導學校運用數據分析與智慧監控，協助提升行政效率與決策精準度。未來將建構「新北智慧總務網」，推動AI輔助決策、能源管理及設施設備維運數位化，讓AI成為學校行政的得力助手，持續打造安全、永續又智慧的學習環境。