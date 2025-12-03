新／國一南下凌晨驚傳嚴重車禍「車輛殘骸、零件占全線車道」傷亡不明

社會中心／台中報導

國道一號南下170.7K處今（4）日發生一起嚴重車禍。（圖／翻攝自《記者爆料網》）

國道一號南下170.7K處今（4）日發生一起嚴重車禍，警消獲報到場後，驚見現場車體零件及殘骸四散，現場一片狼藉，甚至一度占用全線車道，馬上進行處理。目前傷亡不明，至於詳細事故仍待調查釐清。

根據高速公路資訊網訊息顯示，該起事故發生於4日凌晨1時13分，一輛大貨車與一輛廂型車在國道一號南向170.7K至170.7K（豐原交流道到大雅系統交流道間）不明原因相撞。

警消趕抵處理，發現大貨車卡在分隔島附近，車輛貨物、紙箱因此掉落在上述路段，至於廂型車則因強大撞擊力導致車體凹陷、損毀，零件散落一地，場面怵目驚心；救護人員獲報後也已到場搶救，目前仍不知是否有人因此傷亡。

雖然事故發生於凌晨，已屬離峰時間，但該路段為中部重要交通樞紐，且事故車輛橫占全線車道，一度造成後方車潮綿延數公里；目前事故已由高公局及警消單位處理中，詳細車禍原因與傷亡狀況仍待進一步釐清。

