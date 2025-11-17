日本流感大爆發！他歎「全程戴口罩」：還是得A流
日本近期流感疫情嚴峻，讓不少打算赴日旅遊的民眾十分擔憂，有旅客也分享，自己日本行全程戴口罩，沒想到還是得了A流，忍不住好奇其他網友的經驗談，在網上掀起討論。
延伸閱讀》流感疫苗趕快打！日本流感疫情拉警報 流感疫苗公費資格、疫苗品牌、接種副作用一次看
有網友在論壇Threads發文，透露自己整趟日本行口罩戴好戴滿，沒想到卻還是中標，讓原PO忍不住好奇其他網友的經驗談，「有人也是日本回來得A流的嗎？」
貼文掀起不少網友共鳴「我，六個人去東京剛回來，三位中標，在日本就喉嚨痛以為只是普通感冒，回國後兩天發燒咳嗽全身無力，很可怕」、「大阪回來中A流，每天都有吃維他命C，坐飛機地鐵都有戴口罩還是中，發燒兩天」、「我們四個人回來都中獎」、「有，但好加在同行的另外七人沒有中」、「發燒 、吼嚨痛到爆、咳嗽、全身酸痛，還好我們都回到台灣才發病。隱藏又難忘的伴手禮」。
也有網友分享自己的應對方式「真是太可怕的病毒，每年冬天一定會感冒一次的我，12月初快閃東京，已經先打好疫苗」、「前兩周打疫苗，口罩上、下午換，摸什麼東西都噴酒精，早上喝維他命C，保護力滿滿！」、「我們剛從東京回來，已經回國5天了，三個人都沒事，全程都戴口罩，除了吃飯，遊覽車上也帶著，一直瘋狂的消毒手，酒精乾洗手都帶著去消毒！」、「口罩要戴，上飛機一個，下飛機馬上換一個新的，空中完全不要碰到臉，盡量不喝水，可以含喉糖。日常盡量沒事就洗手，消毒手機，每天維他命C魚油補充，睡一個好覺！ 抵抗力贏了」。
撰稿：吳怡萱
