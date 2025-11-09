星宇航空香港返台航班系統訊號異常 停機檢修 旅客滯留飯店一晚
星宇航空昨天（8日）香港返台航班，起飛前發現系統訊號異常，為確保飛航安全停機檢修，旅客安排入住飯店休息，改搭今天航班返台。
根據外媒報導，星宇航空昨天香港-台北航班起飛前疑似液壓系統故障，繞行香港機場一圈後返回停機坪，最後航班宣布取消。
對此，星宇航空說，昨天JX236香港-台北航班，原訂於當地時間8日晚間7時45分起飛，因航班於起飛前，系統訊號異常，為確保飛航安全，依標準作業程序進行停機檢修，並於檢修同時，同步提供旅客機上餐點服務。
星宇航空說，後因檢修時間超出預期，因此直接安排當班旅客入住飯店休息，改搭乘今天航班返台，對於造成旅客行程不便，星宇航空深感歉意。
