核三若重啟非核家園跳票？ 卓榮泰：時程須往後延

行政院長卓榮泰。（行政院提供／王千豪台北傳真）

經濟部11月28日核定核二、三進入重啟程序，台電預計在明年3月向核安會提出在運轉計畫，最快2028年可重啟核三廠。行政院長卓榮泰今（5）晚接受廣播節目專訪時被問及，若核三重啟民進黨該如何維持非核家園的理念，卓說，政府還是追求非核家園，只是時程須往後延，同時推動發展多元綠能的二次能源轉型。

卓榮泰今晚接受廣播節目「寶島全世界」專訪，針對重啟核電議題，卓榮泰表示，核三廠自明年初起算，包含核安會訂定再運轉計畫，以及交給台電進行自主安全檢查的時間約1年半至2年，最快2028年可以重啟，但誰都沒辦法保證自主安全檢查的結果，例如需更換的設備已停產、某種技術無法使用，或是地質土壤問題等。

主持人詢問，核三廠若重啟，民進黨該如何維持非核家園理想，卓榮泰直言，非核家園的目標本來設定在2025年，但《電業法》的條文已經被修掉了，目前非核家園無法定期限，但政府還是追求非核家園，只是時程必須往後延。他說，為了不與非核家園矛盾，政府仍極力發展多元綠能。

不過，他也強調，未來若有新式核能技術研發成功可供商轉，政府和民眾在核安無虞、核廢有解以及社會共識情況下接受新式核能，屆時「非核家園」的定義可能要重新思考。

