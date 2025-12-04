此技術「殺傷力不輸核武」！美俄2國祕密掌握 專家曝：受害國無法證明

國際中心／唐家興報導

透過人工手段干預氣候，製造極端天氣的作戰形式，這種「氣象武器」殺傷力不輸核武！（示意圖／pexels）

如果一場詭異的超級乾旱，讓敵國農業區瞬間崩潰；或者一場人造的千年不遇洪水，癱瘓了整個經濟中樞：這些看似天災的背後，正隱藏著軍事史上最恐怖的無形黑手：氣象武器。這種透過人工手段干預氣候，製造極端天氣的作戰形式，被全球196國強烈要求禁用，卻仍有兩大軍事強權掌握核心技術。專家警告，這種武器的殺傷力不亞於核武，但它最可怕的是，能將戰爭偽裝成「自然浩劫」，讓受害國啞口無言！

不冒硝煙的戰爭！氣象武器原理：人工製造洪水、颶風

氣象武器並非科幻小說，它真實存在於軍事研究領域，目的是將人類賴以生存的天氣與氣候，變成軍事手段（亦稱天氣戰、氣候戰）。它主要透過大規模人工干預，例如控制雲層、改變大氣環流，來製造：

人造暴雨/洪水： 造成泛濫、破壞設施。

人工乾旱：摧毀農業經濟，引發社會動盪。

控制閃電：美軍曾有「天火」計劃，試圖人為製造大規模火災。

調整颱風/颶風路徑：實施「微調」，將風暴推向敵國港口或城市。

與核武相比，氣象武器不留輻射污染，卻能癱瘓敵國經濟、引發大規模人道危機，甚至能被完美偽裝成「氣候變遷的後果」，這正是它令人不寒而慄的原因。

越戰實例曝威力！美軍「大力水手」曾延長雨季半年

歷史上最早的氣象戰實踐可追溯到越戰時期。美軍曾在1967年至1972年實施「大力水手計劃」（Project Popeye）。這項作戰在越南、寮國、柬埔寨的胡志明小道區域，秘密進行人工增雨。

美軍透過撒布碘化鉛和碘化銀裝置，成功延長雨季達兩個月，導致局部地區洪水氾濫長達半年之久，讓「胡志明小道」泥濘難行，有效阻斷了北越的補給線。這一戰例讓全球猛然驚醒：原來天氣也能成為致命武器。

196國聯手禁用！為何氣象武器比核彈更難控制？

在各國震驚於氣象武器的巨大破壞力與不可預測性後，國際社會迅速採取行動。1977年，聯合國通過了《禁止改變環境技術公約》（ENMOD），明確禁止將改變環境（包括氣候）的技術用於軍事目的。至今已有196國簽署，這在國際軍控史上極為罕見。

各國恐懼的不是武器本身，而是其不可控性和隱性：

1.難以證明人為：受害國無法證明災難是人為製造的，導致「打了白打」的困境。

2.無法區分平民：人造乾旱會讓百萬農民破產，人為洪水沖垮的是普通人的家，本質上是「反人類武器」。

專家警告，一旦人為製造的颶風或地震失控，可能改變航道，引發連鎖地質或氣候災害，最終襲擊發動者或其他無辜的第三國。

兩大超級大國掌握核心技術 HAARP基地成焦點

公開資料顯示，目前只有美國和俄羅斯被確認擁有成熟的氣象武器研究體系。技術門檻極高，需要同時掌握全球大氣環流的超級電腦模擬能力、全球佈點的能量發射裝置以及太空衛星監控網絡。

美國： 從冷戰時期的「高頻主動極光研究計畫」（HAARP）到近年來的「氣象戰實驗室」，投入資源超過千億美元。HAARP基地正是發射高能射頻，研究改變電離層的關鍵設施。

俄羅斯： 繼承蘇聯遺產，其「火山計畫」能將電離層變成潛在的「微波武器發射器」。

氣象武器就像兩大超級大國握著一把沒有保險栓的槍，槍口對著整個地球。隨著氣候變遷加劇，任何極端天氣都可能被掩飾為「全球暖化的結果」，讓人們抬頭看天都要懷疑：這場雨水，究竟是天意，還是人為？

人類從不缺乏將科技變成武器的「智慧」，但氣象武器把我們賴以生存的基本環境：陽光、雨水、季風——都變成了潛在的攻擊手段。當文明的基本元素都被武器化，那將是人類最大的悲哀。

