淑麗氣象／最冷時刻來了 今跌破13度「明起又濕又冷」

最冷時刻來了！今（4日）晨最低溫出現在雲林縣古坑，約12.6度，氣象署亦對全台13縣市發布陸上強風特報。《EBC東森新聞》氣象主播王淑麗提醒，這波東北季風最強時刻已到，且明天又要出現降雨。

今天至明日受東北季風增強影響，各地有感降溫，其中今晨為降溫最顯著時刻，中北部、宜蘭普遍僅15到17度，局部空曠地區溫度更低，本島最低溫出現在雲林古坑鄉「荷苞」測站，1時37分測得12.6度；離島最低溫出現在馬祖約6時3分，測得11.4度。

王淑麗提醒，今日水氣較少，只有基隆北海岸、宜蘭有局部短暫雨，大台北地區、花蓮、台東、恆春半島、中南部山區亦有零星短暫雨。明起水氣增加，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、花東、恆春半島有零星短暫雨。另氣象署也對桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣含離島、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區，發布陸上強風特報，注意平均6級或8級以上陣風。

周末、下週日東北季風減弱，各地氣溫稍回升、早晚偏涼，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨。不過下週一（8日）又有一波東北季風，各地再次降溫，迎風面又有短暫或零星降雨，不過這波東北季風強度較弱，降溫、降雨幅度應不如這2天。





