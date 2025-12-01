今晚變天！東北季風將增強 北、東部降溫有雨

即時中心／林耿郁報導

今（2）天環境偏東北風，迎風面桃園以北、宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。

氣溫方面，氣象署預報，今日清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達十度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後，隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。

離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至22度；馬祖晴時多雲，16至19度。

由於東北風增強，今天苗栗到台南、台東地區，及蘭嶼、綠島、恆春半島、澎金馬有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，沿海活動請留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

