東北季風發威！「先濕後乾」大降溫 明後天清晨下探12度

東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示今天（3日）東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸、大臺北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，中南部平地雲量增多，中部以北3500公尺以上高山並有零星降雪的機率，但到了晚上中層水氣有逐漸減少的趨勢。

氣溫方面，中部以北及東北部、東部氣溫明顯比昨天下降，北臺灣高溫約19至21度，體感整天涼冷，中部及花東高溫約22至24度，南部高溫可達27度左右，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化；這波東北季風預計影響至週五，最涼冷的時段就在今夜至明晨，預測西半部及東北部低溫將降至14至16度，花東約18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些，外出應適時增添衣物以免受涼。離島天氣：澎湖陰時多雲，18至22度；金門多雲短暫雨，14至19度；馬祖晴時多雲，13至17度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風增強、北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；強冷空氣南下，北台愈晚愈冷，應注意氣溫驟降。週四、週五水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨機率。週四、週五清晨，苗栗以北平地最低氣溫下探12度，台北觀測站降至15度左右。與上月最強一波類似，仍屬東北季風、未達大陸冷氣團標準，但今起三天北台明顯轉冷，明後天清晨其他地區因輻射冷卻加成偏冷，應注意保暖。

吳德榮指出週六、下週日東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有局部短暫降雨的機率；週六清晨仍有輻射低溫、白天起氣溫逐日回升。下週一東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二東北季風減弱，水氣漸減、氣溫略升，迎風面降雨範圍縮小、機率降低。週末前後菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

氣象署提醒今天東北風明顯增強，臺南以北至桃園、基隆北海岸、臺東沿海或空曠地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，戶外活動請注意安全。