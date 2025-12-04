還沒冷完！下週「這天」東北季風再增強 最低恐剩10度

生活中心／李紹宏報導

冷空氣全面鎖定北台灣！氣象粉專指出，受到東北季風影響，北部及東半部地區持續濕冷，今（4）日高溫恐難突破20°C，體感宛如進入「冰箱模式」。雖然目前中南部仍有微暖，但專家警告，下週一又有新一波東北季風南下！

氣象粉專指出，受到東北季風影響，今（4）日北部及東半部地區持續濕冷，高溫恐難突破20°C。

根據氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，受分裂高壓中心影響，今日北、東部呈現陰到多雲、局部零星降雨，新竹以南則為多雲到晴。另外，清晨至上午明顯偏涼至寒冷，新竹及花蓮以北白天高溫不到20度，中部約22至24度、南部23至25度。

廣告 廣告

至於西半部夜間至明晨受輻射冷卻影響，平地空曠區最低可能下探12至14度，北部近山區約13至15度，但本波冷空氣仍未達大陸冷氣團標準。

另外，本週日天氣進一步好轉，東部也有陽光露臉。氣溫方面，週末各地高溫回升，北部約23至26度、中南部25至28度，日夜溫差仍明顯，清晨偏冷、白天舒適偏暖。

下週一（8日）又有新一波東北季風報到。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

不過粉專提醒，下週一新一波東北季風南下，北、東部再度轉陰雨且降溫，新竹以南仍為晴到多雲。週二起高壓減弱、風向轉東，迎風面基隆以南至台東維持局部陣雨，其餘地區晴多雲。此外，下週六東北季風再度增強，並有弱鋒面快速通過，中北部及東部將降溫並出現短暫雨，平地低溫約15至17度、空曠及山區可降至10至13度。

更多三立新聞網報導

黃國昌突曬柯文哲合照 喊「I’m ready」！網酸：準備一起進土城嗎

化學公式好難記？他推口訣「呂秀蓮贏錢」 老司機秒懂：絕對忘不了

三重「阿田油飯」傳這月回歸！饕客狂敲碗：用新台幣支持

汽機車族注意！新北河濱「5大熱點」增科技執法 預計這一天啟用

