機捷北車站升級 旅客「很有感」從容去登機

▲機捷A1台北車站預辦登機區旁，新增3個通道，提升旅客通行效率，也便於就近利用預辦登機服務。（圖／機捷提供）

[NOWnews今日新聞] 桃捷公司為優化服務品質與旅客進出動線，於機場捷運A1台北車站辦理閘門移設作業，將原設於B1層旅客詢問處旁的4座閘門調整至預辦登機區旁，新增了3個通道，讓通道總數達到7個，使旅客往返北捷松山新店線及預辦登機區的動線更為順暢，顯著提升通行效率、加速疏運人潮，也便於旅客就近利用預辦登機服務。

桃捷公司說明，本次移設的閘門正位於預辦登機區旁，桃捷公司鼓勵旅客多加利用「預辦登機」服務，能提前於機場捷運車站(A1台北車站及A3新北產業園區站)完成報到、託運行李與領取登機證，不僅能減少機場報到排隊時間、減輕移動負擔，到了機場也能在通過安全檢查後更從容地前往登機口，讓旅程省時、輕鬆又便利。

根據運量統計資料顯示，112年6月通過機場捷運A1台北車站閘門前往北捷北門站的旅客為8,271人次，至114年11月已增至1萬7,012人次，成長逾兩倍，顯示機場捷運轉乘北捷松山新店線的旅客大量增加。桃捷公司表示，本次A1站閘門移設作業，正是因應旅運成長需求所推動的具體改善措施，讓旅客過閘更加順暢及便捷。



從整體運量來看，截至114年10月底，機場捷運平均日運量達12萬6,514人次，較113年10月已成長13.24%，顯示旅客搭乘機捷的需求持續攀升。桃捷公司重視旅客乘車環境，在優化旅客進出站方面，現已完成A12機場第一航廈站及A18高鐵桃園站的動線調整；同時也精進營運模式，包含尖峰時段增開加班車、試辦跳站普通車，以及規劃調整車廂座椅配置等措施，兼顧營運效能與旅客舒適，未來將延續「旅客為本、服務至上」的理念，持續推動各項優化，打造更高品質的捷運服務。

