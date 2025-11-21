民眾黨支持者惡意留言遭判4月徒刑 馬郁雯：不會縱容任何一株草 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台北市中正萬華區議員參選人馬郁雯今（21）日在臉書發文指出，過去一年多以來遭多名民眾黨支持者（小草）網友以性騷影射與不實指控攻擊，她已全數提出刑事告訴並同步申訴性騷案件，其中一名劉姓網友日前被法院一審依散布文字誹謗罪判處4個月徒刑，相關性騷擾申訴仍在進行；她強調，面對惡意言論絕不姑息，將持續追究到底。

「面對這些躲在鍵盤後方的惡意，我絕對不會縱容任何一株草，為了捍衛個人名譽，我會追究到底。」馬郁雯表示，先前為了前民眾黨主席柯文哲1500萬獨家新聞，這整整一年多至今，小草惡意性騷影射、妨害名譽，她一率提告。

馬郁雯說，就在今年9月，一名劉姓小草被檢方依加重誹謗提起公訴，上個月北院首度開庭，18號一審判決結果出爐，該劉姓民眾因散布文字誹謗罪被判處有期徒刑4個月，而其性騷擾申訴則是同步進行當中。

馬郁雯強調，她絕對不會姑息這些不實造謠，這些人請勇於為自己的行為，付出代價，不要開了庭就搬出爸爸、媽媽來道歉，也不要敢做不敢當，瞎扯打錯字，辯稱原意不是這樣。

馬郁雯表示，先前小草的案件，她全數針對刑事部分提告，且同時附帶性騷擾申訴，刑事成立就去坐牢，性騷擾成立就當一輩子性騷犯；後續還有很多的案件進行中，「你們一個都別想跑」。

馬郁雯說，在一審宣判當天早上，她也接到來自某科大的性平會線上訪談，因為小草涉嫌留言性騷，當時她一併提出申訴，校方也將召開性平會進行評議。她也說，無論自己過去身為記者，還是此刻她是議員參選人，「捍衛名譽的決心都不會改變」。

照片來源：翻攝自馬郁雯臉書

