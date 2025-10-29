流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段

台灣特有文化流水席，在中南部尤其盛行，澎湃的菜色總是能讓人大吃一驚。（示意圖／資料照）

流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。

女網友在Threads上貼出照片，只見照片中工作人員推著推車，載著一桶又一桶的冰淇淋，分發給現場賓客。原PO表示，原本以為是一桌一桶，沒想到竟然是一人一桶，讓她嚇一大跳，忍不住上網詢問「南部人都這樣嗎」。

照片曝光吸引將近40萬人觀看，3.2萬人按讚，不少人打趣留言：「一桌一桶會被釘在恥辱柱上吧」、「不要懷疑，真的很常見」、「南部誰在跟你一桌一桶的，很沒衛生耶XD」、「不如一杯哈根達斯，這麼大桶通常都吃不完，剩下也是浪費」、「這就是為什麼我婚宴不一定參加，但流水席一定參加的原因」、「不誇張，有人不拿的時候還有機會帶三桶回家」、「這就台南的標配而已啦」、「南部沒有吃到撐不叫喜宴」、「我們家有小朋友，直接搬了20幾桶回家...」、「三層水果塔跟一人一桶冰淇淋是很正常的，不要怕，拿就對了」、「想必樓主沒看過一個人一隻龍蝦的對吧」。

當地人則解釋，這其實是專門給賓客外帶用的，真正用意是盡早讓婆婆媽媽回家，好讓主辦人方便早點收拾：「這種是要讓人家帶回去的，通常會附上塑膠袋」、「這個一般是飯後最後上的甜點，單價不高而且拿得出手，關鍵是很多婆婆媽媽在婚禮結束後還想繼續待著敘舊，有冰淇淋的話就會害怕融化而趕緊回家，方便主人家進行收尾這樣」。

