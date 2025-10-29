流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段
流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。
女網友在Threads上貼出照片，只見照片中工作人員推著推車，載著一桶又一桶的冰淇淋，分發給現場賓客。原PO表示，原本以為是一桌一桶，沒想到竟然是一人一桶，讓她嚇一大跳，忍不住上網詢問「南部人都這樣嗎」。
照片曝光吸引將近40萬人觀看，3.2萬人按讚，不少人打趣留言：「一桌一桶會被釘在恥辱柱上吧」、「不要懷疑，真的很常見」、「南部誰在跟你一桌一桶的，很沒衛生耶XD」、「不如一杯哈根達斯，這麼大桶通常都吃不完，剩下也是浪費」、「這就是為什麼我婚宴不一定參加，但流水席一定參加的原因」、「不誇張，有人不拿的時候還有機會帶三桶回家」、「這就台南的標配而已啦」、「南部沒有吃到撐不叫喜宴」、「我們家有小朋友，直接搬了20幾桶回家...」、「三層水果塔跟一人一桶冰淇淋是很正常的，不要怕，拿就對了」、「想必樓主沒看過一個人一隻龍蝦的對吧」。
當地人則解釋，這其實是專門給賓客外帶用的，真正用意是盡早讓婆婆媽媽回家，好讓主辦人方便早點收拾：「這種是要讓人家帶回去的，通常會附上塑膠袋」、「這個一般是飯後最後上的甜點，單價不高而且拿得出手，關鍵是很多婆婆媽媽在婚禮結束後還想繼續待著敘舊，有冰淇淋的話就會害怕融化而趕緊回家，方便主人家進行收尾這樣」。
其他人也在看
當兵竟有家長群組！她傻眼「這不是幼稚園」 超瞎對話曝光
傻眼！一名網友在Dcard中發布貼文，透露最近家人當兵因此被拉入家長的群組，結果很多家長都在問記事本早已有的問題，其中一名家長反覆問問題，讓其他人不堪其擾，讓原PO傻眼表示，「當兵不是幼稚園欸」。貼文曝光後，引發網友熱議。鏡報 ・ 1 天前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 1 天前
流水席冰淇淋「一人一桶」 南部人揭含意：讓賓客快回家
台灣中南部流水席文化盛行，菜色豐盛常讓人驚艷，近日一名女網友在婚宴尾聲時看到工作人員推著推車分發「一人一桶」的冰淇淋，讓她相當驚訝，忍不住上網詢問「南部人都這樣嗎？」引發熱烈討論。中天新聞網 ・ 1 天前
流水席「1霸氣美食」上桌！賓客當場愣了 南部人秒懂：阿嬤都會搶
流水席「辦桌」上總會出現意想不到的澎湃菜色，是許多人難忘的回憶。一名網友近來就分享，流水席到了尾聲，看到服務生把整桶冰淇淋推出來，他原以為是一桌一桶，沒想到竟然每個人都可以分到一桶，覺得相當驚奇。文章曝光掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
和范姜彥豐連洗澡都一起！粿粿昔「1句玩笑」被挖出 網驚呆：一語成讖
男星范姜彥豐昨（29）日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），消息曝光後，引發網友們熱議。就有網友翻出之前兩人一起上節目的片段，當時粿粿和范姜彥豐表示，他們不管做什麼事都一起，就連洗澡也不例外，結果下一秒，粿粿馬上開玩笑說，「好像要有一些自己的空間，從今以後我們就分開」，讓網友傻眼直呼「一語成讖！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
他發現廚藝差的人「有一通病」過來人分析原因
你自認是廚藝好的人嗎？對廚藝不好的人來說，進一趟廚房總是手忙腳亂，有網友也分享，自己發現廚藝不好的人多數喜歡開大火，相當不解原因，引發大票網友熱議。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 1 天前
非洲豬瘟「帳算誰的」？媒體人給肯定答案
[NOWnews今日新聞]台灣出現首例非洲豬瘟案例，國民黨批評，民進黨政府在疫情爆發後，第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不力的責任；政治評論員吳崑玉今（30）日在網路節目《新聞！給問嗎...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
秋蟹季! 冰淇淋.香草籽熬煮濃郁白醬 口感滑順不搶沙公鮮甜
生活中心／綜合報導天氣轉涼，正是吃秋蟹的時候，台北有餐廳，螃蟹結合西餐作法，用香草冰淇淋、香草籽熬煮西式白醬，讓螃蟹充滿奶香，味道如何一起去品嘗。民視 ・ 1 天前
非洲豬瘟最新疫情 農業部公布基因定序結果 與中國、越南重組株相似逾99%
台中爆發非洲豬瘟，中央災害應變中心31日下午3時30分召開記者會，農業部公布基因定序結果，確認病毒為重組株，與中國、越南重組株相似度分別高達99.95%及99.92%，因此無法確認來源。Yahoo新聞在此篇直播，提供讀者更多關於非洲豬瘟的最新消息。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
周末低溫19℃！這天起雨區擴大「北台灣整天濕涼」
【陳靜文／綜合報導】今(31)日又一波「東北季風」南下，所幸冷空氣不強，氣溫降幅不大，北部低溫20℃、中南21℃、東部最低19℃！氣象專家吳德榮表示，下週一、二(3、4日)水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
證詞對柯文哲有利？ 張景森：我的專業不容許我沉默
前台北市都發局長張景森日前為京華城案出庭作證，其內容被解讀有利於前台北市長柯文哲。對此，他發文說明自己關注在「圖利罪」，因為這牽連許多盡忠職守的市府同仁，「我的專業不容許我沉默」。中天新聞網 ・ 6 小時前
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場
傳寶佳開「破壞價」搶客 區域同行叫苦？ 內行人：小建商恐被踢出市場EBC東森新聞 ・ 5 小時前
年死2.3萬人！「護理系女神」謝侑芯心臟病驟逝「3大症狀」快就醫
網紅謝侑芯曾任護理師，因外貌亮眼被封「護理系女神」，近日她在海外工作期間，因健康因素驟逝，得年31歲。而據悉，她的死因為心臟病發作，「當下好像是未有急救的可能性」。醫師表示，心衰竭是常見的住院原因，因常與其他疾病有共病症狀，較難診斷，嚴重時恐有死亡危機。呼籲民眾一旦出現累、喘、腫症狀，就要到心臟內科進一步檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台灣高鐵對號座提前搭車須換票 11/10起實施
（中央社記者黃巧雯台北31日電）以往購買台灣高鐵對號座車票旅客，若臨時變更行程，可持未發車車票提早搭乘較早車次自由座，不過，台灣高鐵將於11月10日取消提前乘車彈性措施，提前乘車都須依規定完成換票。中央社 ・ 6 小時前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 3 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 9 小時前
台中豬瘟養豬場特約獸醫紀又銘：2重要線索可查病毒破口
台中市洽興養豬場出現非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘被檢方約談，還被依違反跨區簽約受到行政法處分裁罰，他臉書最新一篇貼文指出，養豬場廚餘來源來自梧棲清潔隊，台中港、梧棲漁港漁工或移工，可能丟出疫區的食物，讓清潔隊載走，這是一個追查線索。紀又銘此次並未介入養豬場診斷過程，卻受到波及，他在臉書屢屢發文自由時報 ・ 9 小時前
知情人士+1？王子被逼問要公開了嗎...粿粿「嚇到尖叫」超真實反應曝
粿粿與范姜彥豐結婚3年，近來屢傳婚變，范姜彥豐29日大動作點名粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），引發外界震驚，兩人過往曖昧互動如今也一一遭挖。王子2021年參加運動實境節目《全明星運動會》，與紅隊隊經理粿粿、隊友胡釋安、胡祖薇有著好交情，4人去年底曾登上胡瓜YouTube節目《下面一位》，玩起交換禮物遊戲。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
東北季風接力！低溫探20度 「這3天雨最大」一圖看全台降雨熱區
未來1週天氣持續受東北季風影響，氣象署表示，今（31）日北台灣、宜蘭及東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有零星陣雨，北台灣氣溫約20度偏涼，中南部則要留意日夜溫差。下週一至週三（3-5日）北部、東半部及中南部山區降雨機率增加，下週四水氣才會減少。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前