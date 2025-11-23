一周天氣一次看！今東北季風增強「傍晚之後水氣增多」

氣象署表示，今天（24日）各地為多雲到晴的天氣，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，越晚雨區有擴大之趨勢，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（25日到28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，周六（29日） 東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升。

氣象署表示，今天（24日）各地為多雲到晴的天氣，但傍晚之後水氣增多 。（圖取自中央氣象署網站）

東北風偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

今天（24日）白天水氣不多，各地為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸有局部短暫雨，但傍晚之後水氣增多，迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區轉為局部短暫雨，花東及恆春半島亦有零星降雨，越晚雨區有擴大之趨勢，桃、竹、苗也有局部短暫雨；而在氣溫方面，白天溫暖舒適，預測各地高溫約在26～29度，各地低溫約16～21度，晚起由於東北季風逐漸增強，各地天氣轉涼，中南部需留意日夜溫差較大，早出晚歸應添加衣物以免受涼；此外，清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南已出現能見度不足200公尺的現象，駕駛朋友請注意路況安全。

氣象署預報，明天起北台灣又會回到一整天涼涼的天氣，中南部天氣穩定，晝暖夜涼󠀠。

明天到周五（25日到28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；明天東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周三到周五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。低溫預測為台灣中部以北、東北部14～16度，南部、花東17～19度；高溫預測為北部及宜花21～24度，中南部及台東25～28度。

周六（29日） 東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。周日（30日） 東北季風再增強並影響，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。周六、周日低溫預測為台灣中部以北、東北部14～17度，南部、花東18～20度；高溫預測為北部及宜花23～24度，中南部及台東26～29度。

撰稿：吳怡萱