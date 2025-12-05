滿城盡是盧秀燕? 台中市政行銷失焦 林德宇痛批「假宣傳、真置入」

台中購物節宣傳海報今年又見以盧秀燕為視覺焦點。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市近年來宣傳市府相關活動時，均以市長盧秀燕為視覺焦點，出現「滿城盡是盧秀燕」景象，議員林德宇痛批根本「假宣傳、真置入」，花公家預算讓盧秀燕博取個人聲量與媒體曝光度，盧秀燕市長任期剩1年，將嚴格要求新聞局不得再置入性行銷盧秀燕。

新聞局表示，市府行銷以「市政內容」為核心，並非塑造市長個人形象，以官方臉書粉絲專頁為例，城市吉祥物「石虎家族」代言比例達21.57%，市長代言僅4.02%，市府以城市品牌與施政資訊為主軸推廣。

廣告 廣告

盧秀燕市長任期進入倒數計時，近日她屢躍媒體版面拚聲量，更拋第4次政黨輪替，遭外界解讀是在鋪陳她下一步，甚至攻2028年總統大位。

林德宇今在議會質疑，前幾天盧秀燕又接受媒體專訪，雖強調是利用「下班時間」受訪，但是採訪現場卻是在市府大樓進行，在市府大樓接受採訪就沒有上班、下班之分，時間不是重點，不能利用公家源置入性行銷才是重點。

林德宇指出，近幾年來台中市各項活動均以盧秀燕為宣傳視覺焦點，「到處是盧秀燕」，不只新聞局，市府各局處的活動或政令宣傳重點全以盧秀燕為重點，「假宣傳、真置入」早已令很多人看不慣。

林德宇說，預算法第62-1條所規範「不得以置入性行銷方式進行」，新聞局政令、政績宣導的預算，在一般事務費科目編列4778萬元，市府的宣傳經費除新聞局以一般事務費編列之外，其他各機關也有編一般事務費支應相關的媒宣標案，他要求須依預算法不得置入行銷規定執行。

林德宇強調，明年是盧秀燕市長任期最後一年，任期屆滿前一定會有很多廣宣、媒體專訪，他要求各機關不能用公務預算做市長的個人行銷，「嚴禁做首長的置入行銷」，包括時間、地點都應該要嚴格遵守，不能把資源跟所有媒體廣宣的焦點，或者是視覺畫面，全部放民選的市長身上。

【看原文連結】

更多自由時報報導

盧秀燕代言台中購物節 陳淑華批宣傳費用暴漲、淪個人大外宣

兒涉校園霸凌 賴瑞隆道歉：陪伴教養孩子確實不夠

川普第2任期首份《國家安全戰略》出爐！8次提及台灣重點一次看

台中男子衝游泳池對兩童開槍「被封鎖」2個月 綠營怒了

