灑狗血羅曼史！韓劇《親愛的X》開播好評不斷 一口氣追四集停不下來 「絕世惡女」金裕貞周旋5男多角戀 《鬼怪》導演最新力作｜預告、演員介紹看這裡

【文/少女心文室】10月即將結束，進入最終倒數，11月有不少新劇陸續公開，其中一部《親愛的X》掀起觀眾們的期待感！該劇為一檔暗黑驚悚+愛情狗血漫改劇，真人版選角，確定由高顏值陣容：金裕貞、金永大、李烈音、金度勛、黃寅燁等吸睛卡司主演，該劇更由名導李應福執導，強大的編導+演員黃金陣容，可以說是非看不可了！《親愛的X》即將在11/6首播，官方也在近日公開長達4分多鐘預告，金裕貞一次周旋5男瘋出新高度！

🍿線上看推薦： 《親愛的X》

開播時間：2025年11月6日

線上看播出平台：HBO Max

主演卡司：金裕貞、金永大

集數：共12集

《親愛的X》金永大劇照

漫改劇《親愛的X》編導、演員都是黃金陣容！將由《太陽的後裔》、《鬼怪》、《Sweet Home》名導李應福執導的最新力作！該劇根據同名網漫改編，《親愛的X》劇情是以戴著面具偷取人心，利用他人策劃計謀的「惡女」爲主人公的作品，劇情講述一個女人曲折離奇故事，劇情相當灑狗血，將有淒美又慘烈的愛情故事上演！在長達4分鐘預告中，金裕貞化身踩著他人往上爬的「蛇蠍惡女」，更一口氣周旋金永大、金度勳、洪宗玄、黃寅燁、金智勳等男神們，將展開多角戀狗血羅曼史！甚至還有遭女二李烈音狠甩巴掌場面，讓劇迷們期待直拉滿！

《親愛的X》金裕貞、金永大劇照

童星出身的25歲女神金裕貞屢屢出演都是爆款劇，先前主演《擁抱太陽的月亮》、《雲畫的月光》、《紅天機》、《與惡魔有約》等劇，而最新作金裕貞將出演漫改劇《親愛的X》！將變身為史無前例的「絕世惡女」，劇中飾演「白雅珍(音譯)」有著天使般的外貌和親切善良的形象，但事實上有著雙重面貌，白雅珍是一名為了生存戴著面具的女人，有著「反社會人格」角色！ 白雅珍有著天使臉孔的惡魔，美麗容貌的背後隱藏著她殘忍本性，為了得到自己想要的東西，可以踩著他人往上爬，把周圍的人掌控在自己手中，支配對方的想法與一切！但當她達到頂峰的那一刻，她發現自己迷失自我，一切都開始分崩離析！

《親愛的X》金裕貞劇照

29歲金永大在2019年演出《偶然發現的一天》「吳南柱」一角爆紅，之後陸續出演《Penthouse》系列、《流星》、《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》、《白晝之月》、《因為不想吃虧》等作品，今年也會先有新劇《走到月亮為止》公開！緊接著金永大最新作曝光，將主演《親愛的X》男主角「尹俊瑞(音譯)」尹俊瑞是一名癡情人物，守護在白雅珍身邊寸步不離，展現純真的愛情，是她唯一的避風港，白雅珍是尹俊瑞致命的弱點，金永大和金裕貞將展現無法預期淒美羅曼史，劇中尹俊瑞可以為了白雅珍赴湯蹈火付出一切，但他也可以為了愛而摧毀全部，如今為了愛，他將親手摧毀自己曾守護的一切，是個相信救贖就是愛的男人！

《親愛的X》金永大劇照

25歲金度勳先前演出《Moving 異能》嶄露頭角，在《親愛的X》飾演男二角色「金在吾」，是一個以不同方式站在白雅珍身邊的角色，金在吾有著悽慘過去，他在父親的虐待下倖存下來，他看到和自己有著同樣痛苦的白雅珍，仿佛找到活下去的理由，於是他心甘情願地成為白雅珍的影子，兩個男人都愛白雅珍愛得死心踏地！29歲李烈音在2021年主演《無法抗拒的他》女二角色嶄露頭角！而李烈音在最新作《親愛的X》飾演一名「戀愛腦」的女人「任蕾娜」，是一名偶像出身的女演員，憑藉著高顏值和運氣躋身頂流明星行列。直到某一天，白雅珍和尹俊瑞的出現，動搖了她的人生，任蕾娜陷入無止盡的單戀，而她越愛尹俊瑞，就越意識到那是她觸不可及的地方。

《親愛的X》李烈音、金度勳劇照

