男被控逼前妻全裸視訊同學後性侵 法院查出「她說要拍的」判無罪

男被控逼前妻裸體視訊、拍裸照等行為，最終查出真相判無罪。（示意圖，Pixabay）

高雄一名甲男因懷疑前妻乙女與同學丙男交往而爆發口角，甲男被控威脅乙女脫去衣褲、逼迫其全裸與丙男視訊、拍攝並傳送裸照，甚至性侵得逞。法院審理時，乙女說當天是因要餵奶才自己脫衣，裸照也是她說要拍的。法院更發現，當下員警、丙男和父母到場營救時，乙女情緒平穩、衣著完整，並稱「甲男沒有打我，也沒有對我怎麼樣」，綜合認定，乙女前後證詞與案發後反應自相矛盾，且缺乏其他證據補強，依證據有疑利於被告原則，判決甲男無罪 。

檢察官起訴指出，甲男與乙女離婚後仍有聯繫，甲男懷疑乙女與其同學丙男交往而心生嫉妒，2025年1月間，甲男、乙女帶小孩共進晚餐後，回到甲男位於高雄的住處，甲男不斷逼問乙女與丙男的關係，隔天看見乙女回覆丙男的手機訊息後更是怒火中燒，不論乙女如何解釋，甲男始終無法釋懷，甚至不准乙女叫車離開。

起訴指出，甲男更命令乙女脫去衣褲，若不照做就要對其雙親不利，乙女不得不從，之後甲男使用乙女的手機與丙男視訊，將乙女的裸體影像傳送給丙男，還在掛電話後性侵乙女。

法院審理時，甲男不否認當日有持乙女手機拍攝乙女裸照、傳送裸照給丙男、乙女有以全裸狀態與丙男視訊，以及之後雙方有發生性行為等事實，但堅決否認有違反乙女意願拍攝裸照並傳送，或強迫其全裸視訊，更無違反乙女意願與其性交。

甲男辯稱，因不滿乙女之前拍攝小孩沒穿衣服的照片，要求她要拍拍她自己就好；乙女當時就把手機給他叫他拍她；乙女是因他一直質疑她為何帶其他人回家，她要打給丙男證明他們沒有發生任何事，才會在床上全裸時打視訊電話給丙男；後續的性行為也是雙方合意。

乙女在法院審理時也表示，當天因為甲男對她說話很大聲，也說了一些難聽的話，雙方發生了激烈的口角。乙女誤會甲男不讓她離開，自己會有危險，才會請丙男幫她報警，爭吵後她本來要離開甲男租屋處，甲男叫她不要走，但她還是叫了計程車，但帶小孩又要拿很多東西，所以遲到沒搭上計程車；後來她要餵奶自行脫掉衣服，也有自己拿手機打視訊給丙男，並傳訊息跟他講該處地址，她強調：「我的裸照是我說要拍的，我不知道為什麼會傳給丙男。」當天因為情緒很激動，才在警局說她被甲男妨害自由及拍攝性影像。

法院綜合乙女歷次證述，及相關DNA鑑定書、對話紀錄等證據，雖可認定雙方確有激烈爭吵、拍攝裸照傳送給丙男、乙女曾傳訊息請丙男報警，且有發生性行為等事實。但法院指出，乙女就其被害經過的指訴，歷次陳述情節不一，例如，乙女製作筆錄時未曾提及遭性侵，法院審理時也證稱沒違反其意願，還表示「我每次都會先用手推開說不要，但後來還是會做」。

乙女雖曾傳訊要求丙男報警，但法院勘驗員警密錄器畫面，發現丙男帶乙女父母及員警到場營救時，乙女抱著小孩隨同被告一同走出臥房，情緒平穩、衣著完整，乙女當時還對丙男說：「你不要去凶啦，他沒有打我，也沒有對我怎麼樣，他只是吼我而已」、「我沒有受傷」。法院認為，若乙女果真被甲男恐嚇而求救，理應積極尋求保護，其前後作為、反應顯然互相矛盾 。

法院最終認定，乙女指證有前後不一的瑕疵，案發前後的反應同樣自相矛盾，缺乏其他證據補強，基於事證有疑，利於被告之原則，僅能為有利被告之認定，故依刑事訴訟法第301條第1項，諭知被告甲男無罪。

