破400萬人完成登記！普發1萬分流登記最終日

▲財政部全民普發一萬登記，今（9）日是預先登記最後一天。（圖／記者陳明安攝）

[NOWnews今日新聞] 今（9）日是全民普發1萬線上預先分流登記最後一天，根據財政部統計，自11月5日至今日上午10點為止，已突破400萬人次完成送件，預先登記者，最快將在11日晚上6點起至12日依銀行作業程序陸續入帳。

今日輪到身份證字號尾數「8、9」的民眾、可以進入系統預先登錄。財政部表示，截至今日上午10點，透過普發1萬「全民+1 政府相挺」網頁登記人數已有400萬5881人、11點來到406萬2974人，

廣告 廣告

財政部提醒，明日起起普發1萬預先登記將不再受身分證尾數號碼影響，皆可上線登記，本人或代領人透過手機、平板或電腦，於普發現金官網「登記入帳」頁面，依序輸入身分證統一編號或居留證統一證號、金融機構(含郵局)代號及帳號、發放對象健保卡號碼，輸入完畢確認資料無誤後，點選確認送出完成登記。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

ITF旅展登場！看好普發一萬效益 旅行社預期買氣將較同期成長3成

普發一萬想要投入ETF該怎麼選？「這兩檔ETF」意外獲青睞

普發現金預先登記開跑！類似詐騙手法已5件 刑事局教戰防詐撇步