綠議員亮「市政手冊」 謝國樑秒認台灣安全指引非浪費錢

台北市 / 綜合報導

國防部印製新版「台灣全民安全指引」手冊，協助民眾面對緊急狀況，被國民黨立委王鴻薇質疑浪費公帑；對此，基隆市議員張之豪在議會詢問市長謝國樑的看法，謝國樑原先不置可否，沒想到議員突然拿出去年基隆市政府印製的「施政亮點手冊」比較，讓謝國樑忍不住笑出來，也同意印製安全手冊不是浪費錢，還說有機會將轉達給王鴻薇。

基隆市議員(民)張之豪VS.基隆市長謝國樑說：「(王鴻薇說，發這個手冊是浪費錢)，(市長，你覺得呢)，就，要看台灣是不是真的會有戰爭吧。」從緊急避難包到市區內的避難場所，基隆市議員張之豪質詢時，特別強調廣發「台灣全民安全指引」手冊的重要性。

廣告 廣告

不過國民黨立委王鴻薇日前也批評，印製手冊花費6500萬浪費公帑，對此基隆市長謝國樑不置可否，沒想到下一秒，基隆市議員(民)張之豪VS.基隆市長謝國樑說：「(不久前，我們也收到)，(基隆市每家每戶，都收到這本東西)，(政策亮點手冊)，(你覺得像是印製這樣子，是浪費錢嗎)，應該不是啦。」

一看到議員手中的手冊，謝國樑忍不住當場笑了出來，連連贊同印製台灣全民安全指引絕非浪費公帑，讓雙方達成共識的關鍵就是這本，去年七月「拆樑行動」期間，謝國樑特別到火車站前開直播發放的施政亮點手冊。

翻開這本基隆市政手冊，清一色是政績宣傳一共有18頁，還有可作為筆記本使用的30頁空白頁，議員指出決標金額135萬元共印製15萬份，每本平均約9塊錢，而被藍委批評的台灣全民安全指引，則是包含29頁從平時準備，到危機來臨時的避難細節，和2頁檢查清單，花費近6500萬元共印製1100萬份，每本平均約5.9塊錢。

基隆市議員(民)張之豪VS.基隆市長謝國樑說：「(如果施政亮點手冊，不是浪費錢)，(那我相信，全民安全指引手冊也不是浪費錢)，(對吧)，是，了解，有機會我會跟她(王鴻薇)本人轉達。」台灣全民安全指引在立院掀起論戰，不過在基隆市議會，藍綠也難得達成共識。

原始連結







更多華視新聞報導

王鴻薇揭「洗產地」廠商獲680萬空軍標案 國防部：了解中

罷免案滿週年謝國樑邀再座談 罷案領銜人：未定案

王鴻薇助理遭控「向藥商索賄230萬」 馬郁雯3人赴北檢告發

