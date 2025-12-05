美最高法院緊急准許德州新劃選區 德州檢察長：阻止左派用假官司搞亂政治秩序

美國聯邦最高法院於2025年12月4日以無署名命令（unsigned order）形式，緊急准許德州提出的暫停申請，允許該州在2026年國會選舉中使用2024年重新劃定的爭議性國會選區地圖。此舉暫時推翻了聯邦三法官地區法院先前認定該地圖構成「違憲種族操弄選區」（unconstitutional racial gerrymander）的裁決。



最高法院在命令中明確指出，德州在本案實體審理階段「極有可能勝訴」（likely to prevail on the merits），並認為下級法院在廢除該地圖時至少犯下兩項「嚴重錯誤」：

1.未適用對立法機關「推定善意」（presumption of good faith）的傳統原則，反而對模糊的直接與間接證據做出對立法機關最不利的解釋。2.原告（挑戰者）未能提出任何一張「同樣能達成德州宣稱的政黨目標、但不具種族特徵」的替代地圖，依最高法院先前判例，下級法院本應因此對原告做出「決定性或近乎決定性的不利推論」（adverse inference），卻未如此處理。

大法官批評下級法院「對法律原則的錯誤認知」



最高法院特別強調選舉時程的緊迫性。德州2026年初選候選人登記截止日為12月7日，距離裁決僅剩3天。大法官引用多起先例重申，「聯邦法院通常不應在選舉前夕改變既有選舉規則」，並批評地區法院的介入已對正在進行的初選造成混亂，破壞聯邦與州之間在選舉事務上的「微妙平衡」。

保守派大法官艾里托（Samuel Alito）偕湯瑪斯（Clarence Thomas）、高薩奇（Neil Gorsuch）發表附帶意見，進一步強調該地圖的真正動機是「純粹、單純的政黨優勢」（purely partisan advantage），而非種族因素。他指出，由於種族與政黨在投票行為上的高度相關，種族操弄選區的指控極易被用作政黨鬥爭工具，因此原告必須提出替代地圖以區分兩者。艾里托批評下級法院因「對法律原則的錯誤認知」而適用過寬的審查標準。

自由派大法官卡根（Elena Kagan）則代表索托馬約（Sonia Sotomayor）與傑克森（Ketanji Brown Jackson）提出強烈反對意見。她指多數派「在假日周末僅憑冷冰冰的書面卷宗」就推翻下級法院歷時詳盡的事實調查，並「丟棄嚴格的明顯錯誤審查標準」（clear-error review）。卡根警告，此命令形同「保證德州這張大幅提升共和黨優勢的地圖將主導2026年選舉」，數百萬因種族被重新分配選區的德州選民權益將受損。

德州總檢察長：左派用假官司搞亂政治秩序



德州共和黨籍總檢察長肯．帕克斯頓（Ken Paxton）隨即發表聲明表示：「這是德州與所有受夠左派用假官司搞亂政治秩序的保守派人士的巨大勝利。這張地圖真實反映了我們州的真實政治版圖。」

德州眾議院民主黨團則在X平台發文痛批：「最高法院今天辜負了德州選民，也辜負了美國民主。每一位反對這些操弄選區的地圖的德州人，都應該感到憤怒。」

此案源於美國總統川普2024年公開呼籲共和黨執政州在十年中段進行「中期重劃區」（mid-decade redistricting），以鞏固眾議院多數。目前除德州外，密蘇里、北卡羅來納、俄亥俄、猶他等州已通過類似新地圖，合計預估可為共和黨增加最多9席。佛羅里達與印第安納的共和黨領袖雖已啟動程序，但因黨內分歧與法律風險尚未完成。

民主黨執政州展開反制

與此同時，民主黨執政州也展開反制。加州選民日前通過由民主黨領袖支持的州憲修正案，暫停本周期獨立重劃委員會，改採用一張預估可讓民主黨增加5席「安全或強勢」席次的地圖。維吉尼亞與馬里蘭的民主黨官員正研究繞過或影響既有委員會的可能方案，但仍處於初期階段，並預料將面臨黨內反對與幾乎必然的法律挑戰。

德州新地圖目前可在2026年選舉繼續使用，但前提是德州須於期限內提出正式上訴（merits briefing）。案件後續進展將持續受到全國關注。



責任編輯：許詠翔

