義大世界999秒跨年煙火震撼回歸 「藍色流星雨、巨型煙火樹」打造全台最浪漫倒數夜

高雄跨年再掀高潮！義大世界宣布「2026紫耀義大 義享奔騰」跨年煙火秀將於2026年1月1日凌晨0點施放，全長999秒、規模盛大。今年煙火不僅突破以往，更以三大創新設計成為全台焦點：首創「藍色流星雨煙火」、首見「巨型煙火樹」、以及如雲海翻騰的「流墨幻彩煙火」，勢必再次引爆全台跨年話題。

↑圖說：2026義大世界跨年 義守大學六大觀賞區（圖片來源：義大世界提供）

義大表示，藍色流星雨煙火從高空墜落時宛如藍寶石雨滴，遠看如宇宙星河，視覺效果神秘又浪漫。而在大草坪上「種出的」超巨大煙火樹，更將綠色樹冠躍上天際，主幹以熾金火花構成，金色光粒如瀑布般傾洩，象徵新年希望綻放。再加上「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「金星錦冠」等多款特色煙花，打造史上最華麗的一場跨年煙火。

今年施放地點同樣位於義大購物廣場後方大草坪，煙火高度與規模同步提升，讓各區觀眾都能完整欣賞。至於哪裡觀賞最精彩？義大也同步公開三大行程攻略。

↑圖說：義大天悅飯店9樓空中花園星光BBQ看煙火 視覺味蕾一次滿足（圖片來源：義大世界提供）

首先是「悠遊觀景路線」。義大世界購物廣場12月31日延長營業至23點，遊樂世界也加開星光場至20點。民眾可在遊玩、購物後步行至義守大學六大觀賞區，包括綜合教學大樓前、科技大樓前、理工大樓前平台等地勢較高的位置，不僅視野開闊，每年更吸引大量攝影玩家卡位，校園將於當天18點開放進入。

其次是「美食煙火雙享受」。義大皇家酒店與義大天悅飯店推出「星光宵夜場」，22點後於一樓戶外提供豐盛 Buffet；天悅飯店9樓空中花園更規劃「星光燦爛BBQ」，從19點30分起供應美饌，讓賓客在煙火綻放的高空景致中迎接新年。

↑圖說：義大世界跨年煙火備受好評 限量的獨家觀賞區超搶手。（圖片來源：義大世界提供）

最後是最受矚目的「摩天輪VIP跨年派對」。22點後摩天輪平台將有音樂演出，倒數時刻更可在最接近煙火的觀景位置感受震撼。摩天輪六人包廂已全數售罄，目前僅剩雙人平台套票，於義大世界網路商城獨家販售。

義大跨年煙火已邁入第17年，今年以創新技術、沉浸式視覺再次拉高跨年標準，為全台民眾獻上最浪漫的迎新夜。

