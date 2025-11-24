腎臟名醫也罹腎臟癌！檢查3次才確診 全靠「這症狀」意外發現

腎臟名醫也罹腎臟癌！檢查3次才確診。示意圖／腎臟病防治基金會

台北醫學大學附設醫院腎臟科主治醫師葉曙慶，是腎臟科很有名的醫生，但他自己在35歲那年卻罹患腎臟癌，而且前後使用了移動式超音波、更好的超音波和CT斷層掃瞄檢查，最終才確診罹患腎臟癌一期。

據健康2.0報導，葉曙慶今年47歲，他35歲的時候工作室加護病房的主任，經常都要值班，工作相當辛苦，也因此出現了「血尿」的症狀。葉曙慶本身就是專業醫生，他自己下了判斷，一定是工作太累，只要好好的休息和多喝水就能恢復健康。

不過，葉曙慶心裡還是有點擔心，所以請同事幫他用「移動式超音波」檢查了一下，但同事檢查完不肯跟葉曙慶說結果，只說機器的解析度太低，看不清楚，還跟葉曙慶說別想太多，提醒他另外再做一次檢查。

葉曙慶隔天拜託資深的同事，改用更好的設備幫自己照超音波，但是這次的結果並沒有發現任何異常，應該是可以放心了。或許是醫生的本能，葉曙慶心裡還是放心不下，所以決定要做一次CT電腦斷層掃描，結果發現右邊的腎臟竟然長出一顆大約4.7公分大的腫瘤！化驗結果葉曙慶確診腎臟癌一期，而且已經快要接近腎臟癌二期。

葉曙慶醫師自己也罹患過腎臟癌。圖／葉曙慶FB

葉曙慶原本以為是出現血尿才讓他注意到自己身體的狀況，沒想到幫他開刀切除腫瘤的資深名醫卻說，葉曙慶右腎長腫瘤的位置不會造成血尿，一般來說也不可能在腎臟癌一期就被發現。所以說，血尿跟葉曙慶罹患腎臟癌沒有關係，真的只是太累、恰好而已。

葉曙慶自己說，35歲就罹患腎臟癌，最大的可能原因就是「基因」，但是他的近親之中，並沒有人罹患同樣的癌症，所以這個可能性不高。而當年的葉曙慶身高171公分，體重有點超標，來到80公斤，所以基因和肥胖的可能性都有一點，但葉曙慶沒有去做檢測，所以不能確定。

葉曙慶強調，現在所有的癌症都有「年輕化」的趨勢，建議大家還沒生病就要安排詳細的健康檢查，就以他自己罹患過的腎臟癌舉例，如果不做檢查，可以說是根本沒什麼機會可以提早發現。葉曙慶強調，提早發現並接受治療，是非常重要的事，而詳細的檢查是提早發現癌症的唯一方法，建議大家要愛惜自己的身體，做完整詳細的健康檢查。

