花東清晨實彈操演升級 現代化科技戰車火砲震撼海岸

花東清晨實彈操演升級，此次操演全面融入現代化科技，戰車火砲震撼海岸。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

陸軍第二作戰區四日清晨在台東太麻里溪出海口進行大規模實彈射擊，項目涵蓋M60A3戰車砲、120與81迫砲、T74排用機槍、50機槍及40榴彈槍等編制武器，全面驗證部隊岸際火力精準度與指管流程。此次操演不僅展現國軍強化東部防衛的成果，也吸引不少地方鄉親在低溫清晨觀訓，場面震撼。

值得一提的是，今年操演全面融入科技化指管模式。第二作戰區指出，此次訓練整合無人機偵搜、SA（情境感知）套件、電戰裝備及公路監控系統等多源資訊，透過影像與座標即時回傳機制，使指揮所能精準掌握前線部隊位置與敵情變化，打造「透明戰場」，有效避免過往因資訊斷點造成的指揮遲滯。

演訓過程中，部隊依想定完成照明彈投射、戰車砲與同軸機槍交互火網等課目。無人機自操演前、中、後持續進行偵察，並配合電戰與數據回傳，協助修正射擊參數、確認命中效果，使整體火力運用更為精準。

軍事專家指出，現代戰場講求即時資訊流通，「資訊化作戰能力」已成決勝關鍵。此次操演象徵花東防衛體系正從傳統人工指管走向科技化、快速反應模式，更貼近當代戰爭需求。

第二作戰區強調，戰訓本務不因環境挑戰而中斷，唯有在真實地形反覆演練，才能強化反應能力與實戰化訓練，持續精進部隊戰備能量，共同守護國家安全。