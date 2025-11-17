若民進黨派「他」戰北市 謝寒冰：發放100份雞排、跪著直播感謝

謝寒冰（取自謝寒冰臉書粉專）

媒體人謝寒冰談及2026台北市長選戰時表示，若民進黨提名立委沈伯洋參選，他將發放100份雞排，且保證不會跳票。他還強調，只要沈伯洋願意，他一定到場幫忙站台，此外，他也曾在直播中承諾，若賴清德正式提名沈伯洋，他將跪著直播感謝。

謝寒冰認為民進黨在台北市缺乏戰將，目前吳怡農若再戰恐面臨三度敗給蔣萬安的困境；而外界點名的陳建仁最近則專注於爭取中研院院長，不太可能投入選舉。他直言沈伯洋是民進黨最合適的人選，並希望賴清德能成全他的「心願」，提名沈伯洋參戰台北市長。