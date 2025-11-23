「著急哥」演得很逼真 台中商家被騙po文提醒 釣出一票受害者

〔記者歐素美／台中報導〕37歲吳姓男子在台中市北屯區利用民眾的熱心，謊稱在台中跑業務，不小心將手機放在車裡，向附近商家借錢稱要包計程車回苗栗住處拿備用鑰匙，有民眾被騙2000元，在網路發文提醒大家注意，結果其他店家回應一樣也被騙；台中市第五分局獲知主動追緝，今天將吳男逮捕，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

民眾在Theards上發文表示，1月21日晚上10點多，準備收店時，一名男子滿頭大汗、十分緊急的出現求助，指稱自己是住在苗栗的桃園中壢人，在台中跑業務，結果不小心將手機放在車子裡，因車子是電動車，無法開鎖，放在車裡的手機跟東西很重要，事情緊急，等不到拖回原廠，詢問店家能否載他回苗栗住處拿備用鑰匙，不然就借他錢包計程車回苗栗馬上回來，店家見他很急，借1000元給2000元，結果男子一去不回頭。

店家因此在網路發文，提醒台中民眾注意，以免受騙，結果有北屯區的其他店家回應表示也被騙。台中市第五分局雖未接獲民眾報案，但獲知有這種情形，主動查緝，今天下午循線逮捕涉案的吳姓男子(37歲)，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方初步調查發現，吳男無業，設籍桃園，在台中市利用民眾熱心幫忙的心態，犯案多次，目前還在清查其涉及的案件，並呼籲民眾如遇陌生人以各種理由借款，應提高警覺，可撥打110請警方協助處理，切勿輕易交付財物。

