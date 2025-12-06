蕭美琴宜蘭視察 警員休假召回交管 警局：勤務調整不影響權益 確保療養期間獲完善支持
副總統蕭美琴昨天（5日）到宜蘭視察，24歲林姓警員在頭城鎮青雲路2段執行交管勤務時，晚間6時30分遭一輛七人座轎車撞擊重傷，經搶救後生命狀況已穩定。宜蘭縣警察局今天表示，會全力協助辦理後續相關權益事宜。礁溪分局對媒體報導家屬質疑受傷林姓警員昨天休假還要被召回上班說明指出，分局各項重要勤務，都會依警力需求，彈性調整人力配置，並給予調整輪休，相關作法屬勤務調整，不會影響員警休假權益。
管轄車禍地點的宜蘭縣警察局礁溪分局上午表示，林姓警員昨晚在頭城鎮青雲路2段一處號誌燈箱控燈時，突遭一輛廂型客車衝撞，造成林姓警員右大腿開放性骨折、腹部大面積開放傷口，路邊電線桿傾斜，號誌燈箱也遭撞倒損毀。林員經醫院搶救後，生命狀況已穩定，並北送台北榮民總醫院接續治療。
礁溪警分局指出，林姓警員因公受傷，將全力協助辦理後續相關權益事宜，確保在療養期間獲得最完善的支持。其中包括公益信託警察醫療及照護基金、警察消防海巡移民空勤人員及協勤民防安全金、警察人員因公受傷慰問金等。
此外，礁溪分局已建立專責窗口，持續與林姓警員的家屬保持聯繫，確保家屬獲得最即時、完善的支持。
礁溪分局指出，肇事廂型客車徐姓駕駛疑似精神恍惚肇事，經調查後，無酒駕情事，毒品唾液快篩為陰性反應，車內無發現違禁品。警方已調閱相關行車記錄器及路口監視器，朝涉犯刑法過失致重傷罪及妨害公務罪偵辦。
