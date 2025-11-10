被問「盧秀燕是你媽」？中市府官員尷尬答不出 旅美教授：滿朝盡是奴才

政治中心／綜合報導

上個月22日台中梧棲爆發非洲豬瘟首例，全台啟動15天禁運禁宰，確認將案例鎖在單一案場後，市長盧秀燕這個月6號公開鞠躬道歉，稱「媽媽做不好要檢討改進」，不料「媽媽市長」的道歉引發輿論批評。隔天在議會質詢，台中市議員詢問官員「盧秀燕是不是你媽媽？」，問了三個官員卻沒有一人敢正面回答，場面相當尷尬。旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）忍不住重話批評：「盧市府滿朝盡是些奴才」。

陳時奮9日在臉書發文，表示在社群看到影片，內容是台中市議員林祈烽7日質詢市府的局處首長：「盧秀燕是不是你們的媽媽？」。面對議員的詢問，三位官員都支吾其詞，露出尷尬的笑容說不出話，既不敢開口答「不是」，也不敢回答「是」，最後僅人事處長回答：「是我們全市的大家長」。林祈峰砲轟盧秀燕：「市長是市民的公僕，不是媽媽，領國家的薪水就應該把事情做好，不用再用媽媽市長四個字，來跟市民套交情、情勒」。

陳時奮指出，為何三位局處首長無法回答幼稚園小孩就能回答的問題呢？答案在他們的「奴才」性格：「官員不敢回答『不是』，因為媽媽市長是盧秀燕的政治包裝，怕戳破長官的招牌。他們也不敢回答『是』，因為與事實不符，怕被民眾恥笑。」。

台中市議員林祈峰詢問官員：「盧秀燕是你媽媽嗎？」3位遭點名的官員不敢回答。(圖／翻攝自台中市議會YT)

陳時奮在文中提到，盧秀燕選上台中市長後，自封「媽媽市長」，簡稱「盧媽媽」，話題不斷。因為台中市政府的怠惰，梧棲爆發了非洲豬瘟，盧秀燕被迫認錯道歉。即便在如此不堪的情境，盧秀燕依然肉麻當有趣，竟然對市民情感勒索：「讓市民擔心了，媽媽做不好啦！」。

他也反酸官員「是無能的奴才，連鬼話都不會說」假如我要當奴才官員，面對議員的詢問，我也可以說出這段鬼話：「盧市長當然不是我媽媽，但她關心每一位台中市民，就像媽媽關心子女一樣。媽媽市長是盧市長施政時的自我期許！」。

陳時奮認為，「盧秀燕長期自稱『媽媽市長』，其實就是連篇鬼話，以下是我的分析。現代社會的人際關係都有特定的權力與義務。市長與市民是一種權力義務關係；媽媽與子女是另一種權利義務關係。兩者不容混淆，更不可以相提並論。市民面對許多公共事務，但無法個別處理（例如廚餘回收），只能委託代理人統籌處理。在民主社會，這個代理人就是地方首長。透過民主機制，台中市民票投政見最優的候選人擔任市長，解決市民無法個別處理的公共事務。」。

陳時奮指出，「市長與市民是一種合約關係，人民給予市長公權力動用預算與制定施政方針。市長必須依法行政，接受各種監督，實現競選的承諾。若有貪瀆與失職，市長必須承擔政治、行政、或法律責任。媽媽與子女則是一種生物關係，目的在繁衍後代。子女年幼時，仰賴媽媽的照顧；媽媽年邁時，仰賴子女的扶養。兩代的合作無合約束縛，媽媽是否盡職與子女是否孝順，無政治與行政責任的約束，只有部分的法律責任。」。

最後陳時奮重話抨擊：「盧秀燕是民選市長，卻自稱市民媽媽。這個身分包裝充滿政治算計。以非洲豬瘟的爆發為例，盧秀燕身為市長，必須為失職承擔政治、行政、與法律責任。向市民道歉時，盧秀燕竟說出『媽媽做不好啦』，暗示市民要寬待媽媽市長。靠著高明的政治包裝，盧秀燕享盡市長的權力，卻未善盡市長的責任；盧秀燕得到媽媽好處，卻不必承擔媽媽的壞處。盧秀燕的施政靠政治包裝，當然只能吸引到奴才等級的局處首長。」。

台中市長盧秀燕以「媽媽市長」自稱，引來部分民眾反彈。(圖／台中市政府提供)

