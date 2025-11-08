試住筆記／尖沙咀新開全球最大「金普敦Kimpton」！主打精緻到骨子裡的復古時髦 全客房享無敵海景、必訪空中泳池酒吧

2025年9月16日開始試營運的「香港尖沙咀金普頓酒店」，因為建築型態特殊，495間客房全部面海，是名符其實的全海景飯店。（尖沙咀金普頓提供）

在寸土寸金的香港尖沙咀，疫後這些年幾乎沒有大型酒店開張，直到海員之家拆除後原址重建大樓，2025年9月16日終於等來IHG洲際集團旗下奢華品牌「金普敦Kimpton」入駐，難得的是，495個房間全都配備無敵海景，精緻復古又時髦的設計風格，讓潮人趨之若鶩，成為到訪香港的新打卡點。

座落中間道的「香港尖沙咀金普頓酒店」，由海員之家改建而成，從拆除到落成共耗時七年的新大樓，低樓層空間依舊由海員之家使用，11至50樓則是酒店設施與客房，495間房的規模，讓他們拿下「全球最大金普頓」的稱號。由於建築物獨特的倒V形設計，以及高樓層的優勢，真正做到全客房百分百享有海景，也成為今年觀賞香港維港跨年煙火的最新熱門地點。

位於尖沙咀中間道的「香港尖沙咀金普頓酒店」，步行1分鐘就到彌敦道，地理位置十分優越。（尖沙咀金普頓提供）

由海員之家舊樓改建的尖沙咀金普頓酒店，客房全部位在高樓層，佔據最佳景觀位置。（尖沙咀金普頓提供）

占地利之便的香港尖沙咀金普頓酒店，已成為今年觀賞跨年維港煙火的熱門地點。（尖沙咀金普頓提供）

搭電梯上到15樓的接待大廳，第一眼先被接待櫃臺兩旁的「Birdsong」吸引，這個有著可愛名字的空間，是最具有金普頓特色的地方，有如接待遠方來客的「客廳」，白天供應輕食咖啡，傍晚5點到6點轉身為酒吧沙龍，熱愛社交的人們可以在這裡輕啜少爺啤為金普頓訂製的精釀啤酒，也可以喝到時下最流行的無酒精雞尾酒，感受金普頓朋友圈的獨特魅力。



