謝侑芯命案逆轉！黃明志今獲釋「沒犯案證據」 警找專家破解手機挖內容
娛樂中心／施郁韻報導
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志，黃明志5日現身警局投案，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，警方證實，兩人有「親密特殊關係」。檢方指出，暫時無證據顯示黃明志涉案，今（13）日獲釋。
回顧案發經過，謝侑芯10月22日在吉隆坡「悅榕莊酒店」身亡，黃明志案發時也在房內。黃明志初步尿檢對4種毒品呈陽性反應，當時向警方供稱，邀請謝侑芯一起拍片，雙方在飯店討論一整晚，謝侑芯說要沖澡，過了半小時沒有出來，覺得不安進入浴室查看，發現謝侑芯死在浴缸內，立刻進行CPR。不過警方透露，死者全身赤裸倒臥在浴缸中，浴缸、地面皆沒有任何水跡，懷疑是喪命後被移到浴缸。
據《中國報》報導，謝侑芯家屬代表近日現身金馬警區，撐著雨傘遮擋身影，拖著行李箱與拿著兩支手機。據悉，警方原先初步調查完已歸還給家屬，但偵辦出現新進展，警方再度要求返還，家屬特別從台灣寄回馬來西亞，不排除將成為新的關鍵證物。
金馬警區主任沙扎里助理總監指出，警方已尋求武吉阿曼刑事罪案調查局技術支援（D6）組技術人員，協助查看黃明志、謝侑芯手機的內容，由於打不開手機，須由技術團隊協助打開，「不是隨便每個人都可以操作的，如果有權限，想打開什麼都行。」
馬來西亞總檢察長丹斯里杜蘇基12日宣布，警方調查報告顯示，「沒有證據顯示嫌犯涉及致死」，因此黃明志將於今日口頭保釋，總檢察署預計今日發布聲明。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
更多三立新聞網報導
吊車大王派女婿勘災！蘇澳現況曝滿街泥濘、家具報銷 萬人讚爆：真男人
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
其他人也在看
大馬警「完成調查報告」！黃明志罪名將揭曉 謝侑芯遺體難領回
31歲網紅「護理系女神」謝侑芯之死，持續受到外界關注。歌手黃明志捲入命案，9日被馬來西亞警方二度延扣，他的律師10日出面說明，稱黃明志堅持自己是無辜的，且對否認所有指控。馬來西亞警方今（12）日公布最新調查進度，證實兩人有超友誼關係，目前已完成調查報告，後續將等候檢察署指示，來決定黃明志是否被提起控訴。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
普發一萬詐騙手法曝！誤以為普發現金遭人冒領 他配合辦案損失百萬
普發一萬登記入帳作業從5日開跑，10日起全面開放，日前陸續入帳，也有不少民眾還沒登記，打算等ATM開放領取再領，對此內政部警政署呼籲，金融卡、信用卡，不要寄送給陌生人；收到可疑電話，請不要理會，並直接向165查證。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 14 小時前
傳統市場如何防「毒蛋」？資深菜販揭1招辨識散裝蛋來源
彰化縣文雅畜牧場4批雞蛋檢出「芬普尼」殘留超標，15萬顆雞蛋流向市面，其中12萬顆鋪貨大型通路已通知業者緊急下架，但有約3萬多顆散裝雞蛋仍待追回，彰化衛生局公布序號供民眾核對避免踩雷。不過，也有人憂心若在傳統市場購買散裝蛋該如何得知序號？資深菜販廖炯程今（11日）分享1招「食安冷知識」供大家辨識。太報 ・ 1 天前
全台第一個用完普發1萬！他睡醒一看沒了 原因曝光網笑翻
「全民+1 政府相挺」的普發1萬現金，在11日晚間至12日凌晨起，許多第一批登記的民眾已經收到。然而有一名網友，在熟睡中不知不覺，這1萬元入帳後卻短短幾小時就蒸發，自己在醒來的時候才發現沒了，成為全台第一個用完普發1萬的人，原因讓許多網友笑翻。中時新聞網 ・ 5 小時前
命案重大逆轉！黃明志「沒有證據涉案」將獲釋 謝侑芯律師火速回應了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現藍色藥丸和毒品。大馬警方將案件升級為「謀殺案」偵辦，黃明志後來現身投案。馬來西亞總檢察長丹斯里杜蘇基今晚（12日）表示，目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯猝死案，他明天（13日）將在警方擔保下獲釋。對此，謝侑芯家屬代表律師陳俊達隨後也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
蘋果「這塊布」要價7790元 網傻眼：是有什麼黑科技？
蘋果「這塊布」要價7790元 網傻眼：是有什麼黑科技？EBC東森新聞 ・ 15 小時前
怕買到毒蛋 婆媽急問「市場散蛋」怎麼看？ 資深菜飯回應了
怕買到毒蛋 婆媽急問「市場散蛋」怎麼看？ 資深菜飯回應了EBC東森新聞 ・ 1 天前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志「無犯罪證據」明獲釋！脫身謝侑芯猝死案 經紀人發聲了
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方今（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋。對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲：「謝謝大家的關心。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
盤後籌碼／台股漲162點外資小賣84億 這2檔卻被買到漲停！
美股週二（11）日表現分歧，道瓊指數大漲並創歷史新高，市場樂觀預期華府即將結束破紀錄的政府關門，但科技股未能延續漲勢，AI巨頭輝達走弱壓抑那斯達克指數。受美股科技股走軟影響，（12）日台股震盪走高，終場上漲162點、收27,947點，成交值5,605億元。外資賣超84.8億元，三大法人合計賣超78億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 7 小時前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
快訊／太子集團管家凃又文交保30萬遭檢方抗告！ 高院審2日後駁回
高等法院指出，被告凃又文涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，惟依卷內事證，並無串證或滅證之虞，經審酌各情，亦無羈押必要，而以新臺幣30萬元交保並限制住居，核無違誤或不當，應予維持。高等法院指出，檢察官提起抗告雖指本案尚有共犯未到案，且被告...CTWANT ・ 10 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 12 小時前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 9 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前