謝侑芯命案逆轉！黃明志今獲釋「沒犯案證據」 警找專家破解手機挖內容

娛樂中心／施郁韻報導

台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志，黃明志5日現身警局投案，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，警方證實，兩人有「親密特殊關係」。檢方指出，暫時無證據顯示黃明志涉案，今（13）日獲釋。

回顧案發經過，謝侑芯10月22日在吉隆坡「悅榕莊酒店」身亡，黃明志案發時也在房內。黃明志初步尿檢對4種毒品呈陽性反應，當時向警方供稱，邀請謝侑芯一起拍片，雙方在飯店討論一整晚，謝侑芯說要沖澡，過了半小時沒有出來，覺得不安進入浴室查看，發現謝侑芯死在浴缸內，立刻進行CPR。不過警方透露，死者全身赤裸倒臥在浴缸中，浴缸、地面皆沒有任何水跡，懷疑是喪命後被移到浴缸。

據《中國報》報導，謝侑芯家屬代表近日現身金馬警區，撐著雨傘遮擋身影，拖著行李箱與拿著兩支手機。據悉，警方原先初步調查完已歸還給家屬，但偵辦出現新進展，警方再度要求返還，家屬特別從台灣寄回馬來西亞，不排除將成為新的關鍵證物。

金馬警區主任沙扎里助理總監指出，警方已尋求武吉阿曼刑事罪案調查局技術支援（D6）組技術人員，協助查看黃明志、謝侑芯手機的內容，由於打不開手機，須由技術團隊協助打開，「不是隨便每個人都可以操作的，如果有權限，想打開什麼都行。」

馬來西亞總檢察長丹斯里杜蘇基12日宣布，警方調查報告顯示，「沒有證據顯示嫌犯涉及致死」，因此黃明志將於今日口頭保釋，總檢察署預計今日發布聲明。



