醫師作家陳耀昌告別式 文化部長李遠代表頒贈總統褒揚令
【記者蔡富丞/綜合報導】知名血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時為重要臺灣歷史小說家的醫師陳耀昌今（114）年11月17日辭世，享壽76歲。為表彰其一生於醫療及文學的成就及貢獻，文化部呈請總統明令褒揚。9日文化部長李遠出席告別式，表達對陳耀昌的深切懷念，並代表頒贈總統褒揚令，由陳耀昌之子陳智銘代表受贈。
陳耀昌1949年生於臺南府城，考入國立臺灣大學醫學院醫學系，並赴美國芝加哥聖路克醫院及Rush大學從事血液學與骨髓移植研究，返國後於臺大醫院血液腫瘤科行醫30餘年，被譽為「臺灣骨髓移植教父」。他長期關注漢生病患者人權，並推動《法醫師法》三讀通過及細胞醫療相關政策，2020年獲「臺灣醫療典範獎」。
其寫作生涯始於2002年擔任《財訊》專欄作家，2012年出版《福爾摩沙三族記》，入圍當年「臺灣文學獎」小說類；2015年再集結《財訊》專欄為《島嶼DNA》，獲「巫永福文化評論獎」；2016年出版《傀儡花》，以1867年羅妹號事件與南岬之盟為背景，透過排灣族斯卡羅酋邦、清帝國與美國的衝突、協調與發展，獲「臺灣文學獎」圖書類長篇小說金典獎，亦被公視改編為影集《斯卡羅》，在臺灣社會引起廣泛討論；其後陸續完成《獅頭花》、《苦楝花Bangas》、《島之曦》等作品，持續以多族群視角書寫島嶼歷史。
文化部表示，陳耀昌在醫療、臺灣文學方面的卓著成就有目共睹，其筆下的臺灣島嶼和族群記憶更長存讀者心中，而其作品也多有外譯，包括《傀儡花》英、日、韓版本，《獅頭花》英、日版，《福爾摩沙三族記》英、日版本，讓臺灣的歷史經驗跨越語言與國界，深刻影響國內讀者乃至國際社會。
【總統府褒揚令全文】
國立臺灣大學名譽教授陳耀昌，遼朗淳樸，達識敏贍。少歲卒業國立臺灣大學醫學院醫學系，繼渡重洋，赴美國芝加哥聖路克醫院及若許大學醫學中心潛修，探究血液基礎理論，精研骨髓移植奧義，晝夜披讀，出類拔萃。歷任臺大醫院醫師、臺大醫學院法醫學研究所創所所長、國家衛生研究院幹細胞研究中心主任、第三屆國民大會代表、亞洲細胞治療組織榮譽主席等職暨創立台灣細胞醫療協會，悉心特定細胞治療，完成首例骨髓移植；催生制定法醫師法，眷注漢生病患人權；協濟越南建立骨髓移植中心，敦促修正人體器官移植條例，痌瘝在抱，手到回春，爰享「臺灣骨髓移植教父」令名。公餘宣勤筆耕，廣博多元族群視野，映現蓬島歷史軌跡；規度文藝賞析論壇，薪傳創作內涵底蘊，握槧懷鉛，意深雋永，尤以《福爾摩沙三族記》、《傀儡花》、《島之曦》等作品傳頌。曾獲三等衛生福利專業獎章、臺灣醫療典範獎、臺灣文學獎圖書類長篇小說金典獎等殊榮。綜其生平，奠立再生醫療發展根基，盡瘁臺灣文史撰著志業，遺緒遐舉，典冊聿昭。遽聞溘逝，悼惜良殷，應予明令褒揚，用示政府篤念耆賢之至意。
