鎮長遭爆「賣身上位」官護3代炸裂內幕！無碼撫摸片震撼流出

國際中心／綜合報導



中美關係緊張，國際政局牽動政治人物在國內支持度，美國總統川普上任至今支持率持續波動，近日美國就爆出一名鎮長竟透過買票「官傳三代」，支持民調甚至可能超越川普、拜登，更有人深挖該鎮長「當選關鍵」，竟是憑藉「出賣身體」服務鄉親才上位，超扯真相曝光掀起外界關注。





支持度比總統高！鎮長遭爆「賣身上位」官護3代炸裂內幕…無碼撫摸片流出

愛德懷小鎮「金毛市長」被挖出靠出賣身體上位的過往。（圖／翻攝自IG@mayormax1）

美國南加州山間小鎮愛德懷（ Idyllwild）有著優美風景、藝術氛圍滿點的風情，令每個到訪旅客都印象深刻，不過小小城鎮一直沒有屬於自己鎮長，情況直到2012年被當地一間動物救援組織扭轉，他們提出募款選鎮長的計畫，當地居民可以舉派自家寵物參選，每投出一張選票都必須支付1美元，且不限制付費票數，最終穆勒（Mueller）夫妻所養的黃金獵犬馬克斯（Max）從總共14隻狗與2隻貓候選者之中拿下第一名。

廣告 廣告

支持度比總統高！鎮長遭爆「賣身上位」官護3代炸裂內幕…無碼撫摸片流出

市長還有兩個「狗兄弟助手」協助分擔「免費嚕到飽」的政見。（圖／翻攝自IG@mayormax1）

最關鍵的是馬克斯當初政見就是喊出「免費摸到飽」吸引選民關注，讓牠最終得票比例佔票匭選票三分之二，高票當選成為愛德懷市的首任鎮長，超討喜的馬克斯結束自己一年任期之後，竟還被居民向救援組織提出「連任」要求，於是2013年2月9日馬克斯的任期又自動延期，直到2014年6月30日才結束。

支持度比總統高！鎮長遭爆「賣身上位」官護3代炸裂內幕…無碼撫摸片流出

馬克斯三世從2022年接任鎮長職位。（圖／翻攝自IG@mayormax1）

沒想到馬克斯沒有順利結束自己的鎮長任務，就在2013年4月2日罹癌離世，主人夫婦就派出馬克斯的表弟「大力狗」穆勒二世（Maximus “Mighty-Dog” Mueller II）承接馬克斯的任務，擔心狗狗市長會「過勞」，甚至被居民「嚕到禿」的主人們，更找了其他親戚狗狗米奇和米茲（Mikey、Mitzi）作為「副市長」來分擔勞務，此事也傳到其他城鎮，甚至有遊客特別來訪小鎮，就為了見見不時會巡視市容，成為觀光大使的馬克斯二世，甚至被城市認證成為「真．公務員」。

支持度比總統高！鎮長遭爆「賣身上位」官護3代炸裂內幕…無碼撫摸片流出

馬克斯鎮長至今依舊是城鎮與觀光客的最愛。（圖／翻攝自IG@mayormax1）

從當地投票募款大會開啟馬克斯一家狗狗的「官職生活」，馬克斯二世於2014年卸任，緊接著救援組織再次詢問鎮民是否還想要再舉行鎮長選舉，最終熱情的鎮民都認為應該要請馬克斯一家繼續上工守護小鎮，就這樣直到2022年馬克斯二世離世，同年「馬克斯三世」誕生，在12月就職接任，持續朝氣迎接每位鎮民與觀光客，持續「以免費摸摸換取官位」，成為小鎮最受歡迎的鎮長。





原文出處：支持度比總統高！鎮長遭爆「賣身上位」官護3代炸裂內幕…無碼撫摸片流出

更多民視新聞報導

杯子被哈士奇摔爛！他怒挖49秒犯罪鐵證…一看廢到笑：瞬間原諒

17公斤橘貓被迫減重怒逃跑！慘卡鞋櫃「救援畫面」表情笑暈全網

地下水道遭猛獸卡死！警一看「真相大反轉」急搶救超萌畫面曝

