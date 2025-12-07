長輩愛用款成新潮流！班上同學「人手一個」…亞馬遜曝「這些復古品」都大賣

掀蓋手機殼再度掀起流行。示意圖／翻攝自蝦皮購物

隨著Y2K風潮再度席卷而來，網上流傳的「流行就是一個循環」也越來越貼近生活，最近就有網友分享，掀蓋手機殼意外在年輕族群間重新流行，班上同學幾乎人手一個「長輩愛用款」掀蓋手機殼，引發熱議。許多網友笑稱復古風再度回潮，而這波懷舊風也延伸到黑膠唱片、DVD、底片相機等實體商品，Z世代紛紛擁抱「老東西」，追求更真實、可擁有的生活質感。

年輕人再度流行掀蓋手機殼？

一名網友日前在Threads上PO出一則影片，並在文中寫道：「我們班最近開始流行掀蓋手機殼」，只見影片中班上年輕女同學掏出手機時，竟都是使用紫色、粉橘色的皮革掀蓋手機殼，除了能撐起來作為手機支架，手機殼內裡另一面還能放入信用卡、金融卡、紙鈔、通行證等物，雖然女同學大力推薦，但仍逗得拍攝影片的原PO哈哈大笑。

事實上，雖然掀蓋手機殼相當方便，但大眾對其刻板印象中都是「長輩愛用款」，因此影片曝光後頓時引起熱議，短短3天已有逾370萬人瀏覽、近3千則留言，不少網友紛紛笑道：「文藝復興的週期怎麼越來越短了」、「腰帶掛著手機套的日子應該不遠了」、「必須說，裝這種手機殼的，目前還沒看到摔爛的，螢幕根本保護超好」、「最講求實用主義的那一代投胎回來了」、「這手機殼我記得是我媽那年紀流行，現在已經燒到年輕人這邊了嗎！」

掀蓋手機殼被眾人認為是長輩愛用款。示意圖／翻攝自蝦皮購物

Z世代走向復古風？為了遠離網路，他們開始擁抱老東西

值得注意的是，這波「復古風」不只在亞洲吹起，根據BBC報導，亞馬遜（Amazon）購物平台統計在黑色星期五期間的熱賣商品時，發現復古風商品的銷量大幅攀升，其中包含可攜式黑膠唱盤、電子雞（Tamagotchi）、可拋式底片相機等。

電子產品和家用電器購物平台Currys、英國高級百貨公司John Lewis業者也指出，復古商品如今正在強勢回歸，收音機、拍立得相機與傳統鬧鐘的銷量都出現明顯成長。報導也邀請幾位年輕人接受採訪，分享自身收集的復古物品。

擁有DVD的感覺更真實？

在Netflix、Disney+等串流平台興起的如今，現年17歲的德克蘭（Declan）卻偏愛DVD（數位多功能光碟，Digital Versatile Disc），德克蘭受訪時表示，他從小在外婆的DVD收藏中長大，後來和朋友逛街時，也開始了自己的收藏之旅：「對我來說最吸引人的，就是那些光碟盒。」

德克蘭認為，「擁有」本身更有價值：「有些東西真的很值得你自己擁有，而不是一直付費訂閱，如果明天我突然不能用串流了，我的最愛電影依然就在那裡，隨時都能看」。德克蘭坦言，DVD是卻是是快要消失的觀影方式，但正因如此，如今收集DVD的價格變得更便宜：「我覺得它們很酷，擁有DVD是一種很真實的感覺，這些東西存在了好幾個世代，能接觸到它們的感覺很好。」

有年輕人開始收集DVD。示意圖／取自免費圖庫pixabay

唱片的凹槽讓聲音變得更真實？

現年20歲的薩羅（Saul）自2016年起就開始收集黑膠唱片，雖然新發行黑膠專輯平均要價35英鎊（約1460元新台幣），比線上串流平台昂貴許多，但仍讓薩羅覺得物超所值：「唱片上的凹槽讓一切變得更有存在感，你真的聽得出差別，這就像你手上握著一個實體的東西，而不是漫無目的地滑手機。」

薩羅直言，黑膠唱片的吸引力並不只音質，而是能讓收藏者欣賞唱片的封面設計：「你親手把唱片放上去，這整個過程都是一種操作的體驗」。不過薩羅也坦言，黑膠的熱潮可能不會永遠存在：「對很多人來說，黑膠只是潮流，就像網路上的流行一樣，來來去去，一旦價格變得太高，人們就會退燒，但我會繼續收藏，因為我真的喜歡，喜歡擁有它們、喜歡隨時能聽的那種選擇。」

黑膠唱片價格相當昂貴。示意圖／取自免費圖庫pixabay

實體相機是永恆的？

在大多數人習慣直接拿起手機拍照的時代，現年21歲的艾奧比安（Aoibheann）卻偏好更具藝術感的傳統相機拍攝：「它們呈現的質感、照片的風格，手機完全比不上」。艾奧比安坦言，底片拍攝的壓力確實較大，因為拍攝者無法立即看到成果，必須等到底片沖洗出來後才能看見拍攝是否成功，但也認為這就底片相機的迷人之處。

艾奧比安認為，傳統相機之所以吸引人，不只是因為外型，而是因為「懷舊」：「很多人對實體相機很好奇，是因為他們小時候看過父母使用，Z世代喜歡體驗一些我們平常不會有的東西，它讓我們從手機與即時滿足中抽離，實體相機是永恆的，它永遠不會過時，因為前幾代人都依靠它們生活。」

底片相機拍出來的成品別有一番風味。示意圖／取自免費圖庫pixabay



