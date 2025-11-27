霍建華輕喜劇演「毒舌男」串流登冠 迪麗熱巴類喪屍片當「獵人」

陸劇熱潮席捲串流平台，多部話題作品紛紛創下佳績。霍建華主演的輕喜劇《他為什麼依然單身》以毒舌設計師角色獲得觀眾喜愛，成功登上串流平台日榜冠軍；迪麗熱巴在類喪屍題材新劇《梟起青壤》中化身冷豔獵人，展現矯健身手刷新熱度紀錄；而陳曉主演的晚清古裝劇則創下央視收視新高，三部陸劇各具特色，吸引不同觀眾群。

霍建華演出《他為什麼依然單身》受好評。（圖／取自他為什麼依然單身官方微博）

霍建華重返陸劇，在《他為什麼依然單身》中飾演一位帥氣但毒舌的不婚主義直男設計師，角色性格鮮明，十句話內必讓女人討厭。劇中他因痔瘡送醫，意外邂逅由朱珠飾演的內科醫生，展開一段浪漫又爆笑的愛情故事。該劇開播後異軍突起，獲得觀眾好評，不僅躍上串流平台日榜冠軍，連帶使朱珠也被熱搜，圈粉無數。

迪麗熱巴在劇中化身殺手。（圖／取自梟起青壤官方微博）

與此同時，迪麗熱巴的新劇《梟起青壤》同樣表現亮眼，刷新網路平台熱度紀錄。在這部類喪屍題材的作品中，迪麗熱巴化身冷豔獵人，與陳星旭聯手消滅古老異族「地梟」，全劇中展現俐落身手，武力值爆棚，令觀眾印象深刻。

《大生意人》陳曉飾演書生「古平原」（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

另一方面，陳曉在與陳妍希分開後，主演了一部晚清古裝新劇。故事講述他如何從一個被流放的書生，逆襲成為一代「商王」的傳奇經歷。這部作品開播便創下央視最快收視率破3%的紀錄，顯示出強大的吸引力。

