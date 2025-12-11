馬斯克又双叒叕要發了 火箭星鏈公司SpaceX將上市 專家估值1兆美元

美國時間12月10日，太空探索科技公司（SpaceX）創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）在社群平台X上罕見回應《Ars Technica》資深太空記者艾瑞克．柏格（Eric Berger）關於SpaceX上市的貼文。



柏格貼出一篇標題為〈Why I think SpaceX will go public soon〉的文章，並寫道：「我認為SpaceX很快就會上市的原因如下。」馬斯克隨即引用回覆：「一如往常，艾瑞克說得很準。（Eric is, as usual, correct.）」

廣告 廣告

此回應被市場解讀為馬斯克對SpaceX上市傳聞的間接證實，隨即引發投資圈高度關注。

估值有望突破1兆美元



根據路透社等多家外媒12月10日報導，SpaceX目前正積極評估在2026年進行首次公開募股（IPO），預計募資規模將超過250億美元。若以當前市場預估，此次IPO完成後，SpaceX整體估值有望突破1兆美元（約新台幣32兆元），一舉成為全球市值最高的上市公司之一。

報導指出，SpaceX已開始與多家國際投資銀行進行初步接觸，計畫最快在2025年6月或7月正式啟動上市流程。目前討論中的上市地點以美國紐約證券交易所或納斯達克為主。



根據Crunchbase最新資料，SpaceX目前仍是全球市值第二高的未上市新創公司，僅次於OpenAI。若以路透社報導的1兆美元估值完成IPO，SpaceX將創下歷史上第二大IPO紀錄，僅次於2019年沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）以1.7兆美元估值上市的紀錄。



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

